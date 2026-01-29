＜義妹、同居からの誘拐！？＞夫の言動に息子が激怒「見損なったよ…」【第6話まんが：義母の気持ち】
私はアケミ。昔から息子のヨウスケも、娘のサナも分け隔てなく愛してきました。けれども、夫のサナへの可愛がり方は尋常ではなく、サナが泣けばご機嫌をとるためになんでも買ってあげるし、サナが間違っていても「俺だけはサナの味方でいてあげないと」と味方をします。今回、息子家族が大事に育てていたミニチュアダックスフンドのモモコを、サナが連れ去ったのです。協力したのは夫。ありえません。
ヨウスケが言っているのは至極まっとうなことです。平和に同居していたわが家ですが、今回の出来事で同居解消もやむを得ないのかもしれません……。
私は「サナがこんなことをする娘になるなんて……」と、怒りと悲しみでいっぱいになりました。
私が子育て中にヨウスケとサナを厳しく叱ったとき、甘え上手なサナばかりが得することがありました……。
私と意見が合わず、言い争いになるのがイヤだったからか、夫は私のいないところでより一層サナを甘やかしていたようです……
サナはとんでもなくワガママな人間になってしまいました。
私もできる限りのことはやったつもりですが、夫の過度な甘やかしを説得できずに今日まで来てしまったということは、やはり私の責任もあるのだと思います。
けれどもういい年をして結婚もするのに、こんなにワガママだと救いようがありません。
モモコを勝手に連れて行って、自分の飼っていたミカンを置き去りにするなんて……。
ワガママ、なんて言葉では甘すぎます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
