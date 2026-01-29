近畿地方 今後の雪は？

気象庁は、近畿地方について、きょう（２９日）夜遅くからあす（３０日）昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意するよう呼び掛けています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 1月29日（木）～2月3日（火）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション

また、あす（３０日）昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意が必要だということです。

２９日（木）

気象庁によりますと



きょう（２９日）午前６時からあす（３０日）午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ６０センチ

近畿北部平地 ３５センチ

近畿中部山地 ５０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 ５センチ





３０日（金）

このうち、京都府ではきょう（２９日）午前６時からあす（３０日）午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部 山地 ５０センチ北部 平地 ３５センチ京都・亀岡 山地 ５０センチ京都・亀岡 平地 ３センチ南丹・京丹波 ５０センチ山城中部 １センチ山城南部 １センチ兵庫県ではきょう（２９日）午前６時から午後６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、北部 ３０センチ南部 山地 ２０センチ平地 ３センチきょう（２９日）午前６時からあす（３０日）午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部 ６０センチ南部 山地 ５０センチ平地 １０センチが予想されています。

気象庁によりますと、近畿地方ではあす（３０日）にかけて、上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



また、あす（３０日）昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するということです。



３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ３０センチ

近畿北部平地 ２０センチ

近畿中部山地 ３０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 １センチ



が予想されています。



このうち

京都府では

３０日午前６時から３１日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北部 山地 ３０センチ

北部 平地 ２０センチ

京都・亀岡 山地 ３０センチ

京都・亀岡 平地 ３センチ

南丹・京丹波 ３０センチ

山城中部 １センチ

山城南部 １センチ



兵庫県では

３０日午前６時から３１日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北部 ３０センチ

南部 山地 ３０センチ

平地 ５センチ



が予想されています。

３１日（土）

２月１日（日）

２月２日（月）

２月３日（火）

大津・京都・大阪・神戸・奈良・和歌山の16日間天気予報

気象庁によりますと、近畿地方では、あす（３０日）にかけて短時間に降雪が強まり大雪となるということです。



特にきょう（２９日）夜遅くからあす（３０日）昼前にかけて、雪雲が予想より発達したり停滞した場合には警報級の大雪となる可能性があります。



積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、普段雪の少ない近畿中部の平地でも積雪となるおそれがあります。



気象庁では以下の点について注意するよう呼びかけています。

・電線や樹木への着雪、なだれ、竜巻などの激しい突風や落雷

・ビニールハウスは倒壊のおそれ

・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らない

・発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める

・農作物の管理



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。