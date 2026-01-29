【圧倒的1位は】子育て世帯が1年で最も出費が多いと感じる季節は？＜ママのリアル調査＞
「今月も赤字かも……」。そんなため息が出てしまう瞬間は、一年のうちで何度も訪れるでしょう。子どもの進学や旅行、季節ごとのイベントや光熱費の高騰など、家庭の支出は一年を通して変動します。そこで今回ママスタセレクトでは、「春・夏・秋・冬のうちで、一番出費が多いのはどのシーズンですか？」というアンケートを実施。850人を超えるママたちから回答が寄せられました。
出費がもっとも多い季節。6割以上が選択したのは……？
アンケートの結果、もっとも多かったのは「冬」と答えたママたちで62.8％と半数を超えました。一方で「春」は15.8％、「夏」は15.1％、「秋」は6.3％と大きな開きがありました。
ママたちのコメントからそれぞれの季節の出費の理由を探ります。
【春】進学・新生活で“スタートダッシュ出費”
春は進学や新生活の準備が重なり、まとまった出費が発生しやすい季節です。
『息子の進学にかかる費用。制服、ジャージ、PC、教科書、専攻科目の作業着、実技材料費、部活のユニフォーム代……。まとまった金額が飛びました』
『娘が大学に入学するので入学金、ノートPC代、通学の定期代、車の教習所代等々。何かとお金が飛んでいく予定』
という声に代表されるように、「一気に必要なものを揃えなければならない」という春特有の出費が、家計にずっしり響きます。
【夏】暑さとレジャーが財布を直撃
夏は光熱費とレジャー費のダブルパンチになるようです。
『暑すぎて電気代がかかる』
『旅行をたくさんするから！』
『フェスに行くので』
『お盆に帰省してくる親戚への出費とお坊さんへのお布施など……』
光熱費に加えて、帰省、旅行、イベントなど、気づけば支出が増えているという声が多く寄せられました。さらには、「夏は日が長いので『もうひと遊び！』が多くなって出費が増える気がします」という声も。つい解放的な気分になる夏の時期。お財布の紐も緩みがちなのかもしれません。
【秋】出費が少ない“唯一の落ち着いた季節”
回答率がもっとも低かったのは秋で、唯一の一桁台でした。比較的落ち着いた家計になりやすい季節といえそうです。
【冬】イベント×光熱費＝“最強の出費シーズン”
ママたちの回答でもっとも多かった「冬」はまさに「出費のフルコース」に。必要経費も楽しみの出費も重なるため、家計への負担は一年で最大になります。
『クリスマスに加えて年末年始があるから！』
『子どもたちのクリスマスプレゼント代、パーティー代、両家に渡すお年賀や冬休み中のお出かけなど』
『クリスマス、年末年始、お年玉（甥姪10人）、子どもの誕生日（2人とも1月生まれ）』
12月から1月にかけてイベントが続くので、どうしても出費が多くなりがちに……。
「圧倒的に冬。クリスマス、お正月、バレンタイン……とイベントだらけ！」と嘆く気持ちもわかりますね。
『雪国なので暖を取るための光熱費と雪に関する出費がかさみます』
『スキー旅行のためにタイヤはスタッドレスに。さらにレンタルスキーとホテルへの宿泊も』
雪国ならではの苦労を語る人もいました。
『年末年始は何かと高い。そして疲れているのでお金で解決しやすい』
『ボーナス時期と年末年始で出費が多い』
「疲れているのでお金で解決する」というリアルな声も。分割の支払いをボーナス時期に多めに設定している人もいるかもしれませんね。
冬の出費は「避けられない支出」と「楽しみ」が同時多発する
6割以上のママが「冬の出費がもっとも多い」と回答した今回のアンケート。その理由を見ていくと、冬はほかの季節と比べて支出の種類と量が圧倒的に多いことが分かります。
暖房などの光熱費、雪対策、スタッドレスタイヤといった生活に必要な出費に加え、クリスマス、年末年始、お年玉、帰省など、避けられない行事の出費が集中しています。さらにボーナス時期と重なり「少しくらいなら……」と財布の紐が緩みやすい心理も働くのかもしれません。
つまり冬は、「必要経費＋イベント出費＋気の緩み」というトリプルパンチ。“出費が膨らむ条件”がすべて揃った季節というわけです。金額が大きくなるのも、家計の負担感が強くなるのも、自然な流れといえるでしょう。
出費の波を知ることが家計防衛の第一歩
一年の家計で最大の山場であろう「冬」。だからこそ、「冬はお金がかかるもの」とあらかじめ理解しておくことが、家計を守る第一歩になるのでは……？ 冬に向けてはやめに少しずつ備えておく、イベント費用の目安を決めておくだけでも、年末の安心感は大きく変わるかもしれません。
季節ごとの支出傾向を把握することは、家計管理の重要な“設計図”といえるでしょう。完璧でなくても、見通しが立っているだけで、心の余裕はぐっと生まれるのではないでしょうか……。
筆者もアンケート結果を見ながら、来年の冬に向けてしっかりと準備をしなければ！ と思わされています。無理をしすぎず、家族の時間とお財布のバランスを取りながら、皆さんも穏やかに乗り切ってみませんか？
【アンケート概要】
総回答数：860票
調査方法：インターネット
調査月：2025年12月
調査・分析：ママスタセレクト編集部
文・編集部