こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学共創学部4年の「まい」です！

皆さん、国際協力といえば、どんなイメージを持っていますか。「ハードルが高そう…」と思っている人も多いのでは。実際、どうなのでしょう。北九州市にある独立行政法人国際協力機構九州センター（JICA九州）さんを訪ね、探ってみました！

取材には、山口尚孝さん（次長兼総務課長）、後藤晏希さん（研修業務課）、片田美穂さん（市民参加協力課）、本多静さん（国際協力推進員）の4人に協力していただきました。

JICAは日本の政府開発援助（ODA）を一元的に実施する機関として、開発途上地域への国際協力に取り組んでいます。JICA九州でも「研修事業」「市民参加協力事業」「企業連携事業」の3本柱に沿って展開しています。その中身を明らかにしていきますよ！

取材するまい記者

「研修事業」には世界各地の開発途上国、地域から人が集まり、さまざまな技術や知識を学んでいます。水道やごみ処理といったハード面から、法整備といったソフト面まで。JICA九州には131室もある宿泊棟やハラールに対応した食堂が充実した設備がそろっているんです。

海外協力隊の隊員が事前研修として取り組む「グローカルプログラム」も行われています。開発途上地域に行けば、初めて触れる文化や環境の中で「壁」に直面します。それは日本でも同じこと。地域の人たちと協働するときも心の壁を乗り越えなければなりません。

研修業務課の後藤晏希さん

グローカルプログラムでは、国内での地域活性化の取り組みに参加します。ローカルな体験が海外での活動に生きてくるんです。日本で学び、海外で活躍し、そしてゆくゆくは日本に戻って地域で活躍してほしい。そんな思いもあるそうです。

「ローカルとグローバルは共通する部分があるんです」と片田さん。その言葉にハッとさせられました。国際協力といえば「海外」の印象が強いと思いますが、必ずしもそうとは限らない。国内での活動にも役立つと知り、国際協力が一気に身近になりました！

市民参加協力課の片田美穂さん

「市民参加協力事業」は専門家だけでなく、NGOや自治体、学生、退職者といった普通の市民が主役となり、培ってきた技術や経験を開発途上地域に役立てる取り組みです。

この事業には九州に拠点を置くからこその強みがあります。ローカル色の強い九州では自治体や大学などとの距離が近く、市民の皆さんと連携しやすいそうです。産業が集積する北九州市に拠点を置いていることも、企業からの協力が得られる利点でもあります。

国際協力推進員の本多静さん

市民参加協力事業のメニューの一つが「海外協力隊」。20歳から69歳までが参加できる公募型の事業です。個人で国際協力に携わりたい！という人が、自身の専門分野を生かし、開発途上地域へ2年間赴任し、現地で支援活動に取り組みます。

帰国後には、経験を伝える出前講座、JICAの施設を訪れる修学旅行生への解説、学校の総合探究学習のサポートなど、次世代に国際協力への理解を深めてもらう役割も担います。

私たち大学生にとっては、大学とJICAによる共同事業「海外インターン」も知っておきましょう。九州の多くの大学が取り入れているので、自分が通う大学のプログラムをチェックしてみてください。きっと身近にJICAが潜んでいるはずです！

次長兼総務課長の山口尚孝さん

「企業連携事業」は企業の開発途上地域への進出を支援します。ビジネスとしての成功だけでなく、技術を通して相手国の発展に寄与することを目指しています。そのため、すぐに撤退するようなことにならないよう、自立持続性の面からも厳しく審査します。

進出したいけれどネットワークもなくリスクも大きくて踏み出せない…。多くの企業が抱える課題です。国際協力のプロフェッショナルであるJICAが企業と開発途上地域を仲介することで、その課題を解決しているのです。

興味があっても学生時代には一歩が踏み出せなかった…。そんな人でも、大学を卒業してから企業を通じて国際協力に関われるかもしれません。選択肢がまた一つ広がりました！

このように、JICA九州は開発途上地域と私たち個人や地域、企業をつなぐ役割を果たしているのです。そのネットワークは支援する側、される側という国際関係にとどまらず、日本国内にも還元され、お互いを高め合う双方向的な関係を発展させていきます。

この「環流」の理念に基づき、開発途上地域はもちろん、九州の人と地域も元気になっていくことを目指しているんです！ 国際協力のイメージがガラッと変わりました。

まい記者

「国際協力に興味はあるけれど、何をしたらいいか分からない」。そんな人に試してもらいたいアクションをまとめてみました。

(1)JICA九州に行ってみる！

北九州にあるJICA九州は誰でも自由に入れるオープンな場所です。国際協力に関連する資料が読める図書館、各国が抱える課題を知ることができるコーナーなど、一日中過ごせるくらい盛りだくさん。手始めの情報収集にピッタリです。

施設内を見学するまい記者

(2)JICA主催のイベントに参加してみる！

海外協力隊の体験談や相談会など、九州の各地でイベントが催されています。国際協力に関するリアルな声を聞くことで、新たな発見があるかもしれません。

(3)無限の関わり方の中から自分に合うものを探してみる！

今回紹介したように、国際協力の形は無限大！「まずはJICA九州を皆さんに知ってもらいたい。どんな人でも興味のある分野を見つけられると思います」と後藤さん。JICA九州のオープンな空気が伝わってきますね。

施設内を見学するまい記者

海外協力隊だけではなく、企業や自治体を通して関わることもできれば、事業分野もさまざま、国内での取り組みもあります。あなたに合った関わり方がきっとあるはずです。

国際協力と聞くと、危険な印象を持つ人もいるでしょう。本多さんも、かつては両親から協力隊への参加を反対されたそうです。「自己管理ももちろん必要ですが、JICAは安全に関する事前研修や現地の安全管理が強みです」。初めての人こそJICAがおすすめです。

国際協力について理解が深まりました

取材の最後に「国際協力ってどんな人に向いていますか」と尋ねてみました。

皆さんが「誰でも大歓迎です！」と笑顔で答えてくれました。山口さんからは「困難に直面してもめげずに継続する力は国際協力に必要ですね」とアドバイスも頂きました。日本の当たり前が通用せず、一筋縄には行かないこともある。その分、一回り成長できるはずです。

JICA九州の理念である「環流」のごとく、国際協力の輪が九州から広がり、巡り巡って地域も世界も元気になる。そんな未来が来てほしいと、今回の取材を通して感じました。

皆さんも九州から世界へチャレンジしてみませんか。最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

