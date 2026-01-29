²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¤Ç5¿ÍÅ¦È¯¤È·Ù»¡Ä£¡¡°Ç¥Ð¥¤¥ÈÂÐºö¡¢25Ç¯Æ³Æþ
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï29Æü¡¢ÁÜºº°÷¤¬¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤Î2025Ç¯¼Â»Ü·ï¿ô¤Ï13·ï¤Ç¡¢¶¯Åð¤Èº¾µ½»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ5¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÍ¤¾å¤²ÁÜºº¤Ç¾å°Ì¤ÎÍÆµ¿¼ÔÅ¦È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¤Ï¶¯Åð¤äº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤¬ÂÐ¾Ý¡£24Ç¯8¡Á11·î¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ç¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Î°Ç¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Â¹ÔÌò¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤Ç25Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº°÷¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È°Æ·ï¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤ÇÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤è¤¦´«Í¶¤¹¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤òÁõ¤Ã¤Æ±þÊç¡£ÈÈ¿ÍÂ¦¤«¤é¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²Í¶õ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï²Í¶õ¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¤ä¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ØÁÜºº°÷¤¬¹Ô¤Ã¤¿»öÎã¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü·ï¿ô¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤¿¡£13·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¶¯ÅðÍ½È÷ÍÆµ¿¤Ç1·ï2¿Í¡¢º¾µ½Ì¤¿ëÍÆµ¿¤Ç3·ï3¿Í¤òÂáÊá¡£¼Â¹ÔÌò¤ÏÂáÊá¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤À»öÎã¤¬3·ï¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÎã¤¬6·ï¤¢¤Ã¤¿¡£