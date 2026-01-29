佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。



福岡市西区の愛宕神社では28日、節分にまく縁起物の「福豆」を一つ一つ丁寧に袋に詰めていました。無病息災や幸せを呼び込むご利益があると言われているこの「福豆」はおよそ2万袋用意され、2月3日の厄除節分祭で豆まきが行われます。



「節分」は“季節を分ける”と書きますが、暦の上では文字通り、季節の変わり目となる「立春」の前日のことを指します。ことしはまさに「節分」や「立春」が季節の変わり目となりそうです。



「気温の移り変わり」

寒気が流れ込む影響で、週明けにかけては最高気温が平年並みか平年を下回る日が続きます。2月3日の節分や4日の立春を境に気温は上がり、平年を上回るようになります。日中は寒さが和らぎ、季節が少し進むのを感じられそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は28日と同じくらいでしょう。福岡市で9℃、北九州市で8℃の予想です。





「天気の予想」日差しが届く時間が長いですが、午後は次第に雲が広がるでしょう。ただ、天気の崩れはなく、雨具の出番はなさそうです。「なのか間予報」金曜日、土曜日の朝は冷え込みが強まります。福岡市の最低気温は2℃の予想です。また、日曜日は雲が広がりやすいでしょう。小雨がぱらつくかもしれません。山地では雪がちらつく可能性もあります。※FBS福岡放送バリはやッ!2026年1月29日午前5時20分ごろ放送