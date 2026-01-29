AT-LP7X

オーディオテクニカは、レコードプレーヤー「AT-LP7X」を2月6日より発売する。価格はオープンで、直販価格は132,000円。

「AT-LP7」の後継機。ベルトドライブ方式のマニュアルターンテーブルで、針圧調整、アンチスケートの設定、VTA調整機能などを駆使してカスタムすることで自分好みのセッティングを追求できる本格仕様となっている。駆動モーターはDCサーボモーター。

33-1/3回転、45回転の2スピードに対応。LPやEPなど、さまざまな12インチ、7インチレコードを楽しめる。

キャビネットには、高剛性で振動吸収性に優れた40mm厚のMDF(中密度繊維板)材を使用。不要な共振や振動を抑え、音の純度を高める重厚な構造が、「音楽の細部までクリアに描き出す」としている。

20mm厚の高密度アクリル製プラッターを採用。高い慣性モーメントで安定した回転を支え、音の立ち上がりと余韻を表現するほか、プラッターマット不要で、「素材そのものが音質に貢献する」という。

トーンアームはJ字型で、VTA(垂直トラッキング角)調整機構を搭載。同社が1960～70年代に採用していた伝統的なデザインと精密な可動構造を融合させ、針先の動きを滑らかに制御し、音の安定性を向上。再生時に針が内側へ引かれる力を補正するアンチスケート調整機構も備え、安定したトラッキングをサポートする。

カートリッジは、本体のカラーに合わせたブラックモデルのVM型「AT-VM95E BK」を採用。ヘッドシェルは軽量で着脱しやすい「AT-LT10」を標準搭載し、カートリッジ交換がスムーズに行なえる。

MM(VM)/MC型カートリッジ切換スイッチも搭載。システム構築の自由度が高く、外部アンプやスピーカーとの接続にも柔軟に対応する。

回転数を常時監視し、安定したプラッター速度を維持する光学センサー制御モーターを装備。音の揺らぎを防ぎ、正確に再生する。

標準のカウンターウエイトに加え、サブカウンターウエイトも付属。標準のカウンターウエイトのみ使用時は14.0～20.0g、追加でサブカウンターウエイトを使用すれば17.5～23.5gの範囲でカートリッジとヘッドシェルを組み合わせることができるため、重量のあるMCカートリッジやヘッドシェルなどの選択肢を広げられる。

また、さらに大型なウエイトも別売で用意。22.0～28.5gの重いカートリッジやヘッドシェルの組み合わせにも対応できる。

モーターは振動吸収ラバーにより、キャビネットから独立したフローティング構造。機械的ノイズの伝播を遮断し、静寂性を高めている。

脚部はスプリング式で、ハウリングや外部振動の伝達を防止。インシュレーター部は高さ調整が可能で、設置環境に応じた微調整も行なえる。

ACアダプターを付属し、AC/DC変換は本体外で行なうことで、電気的ノイズの混入も防止している。

付属品

ワウフラッターは0.1％未満(WTD)＠3kHz。SN比は60dB超過。出力レベルはフォノ出力で標準値4.0V(1kHz、5cm/秒)、ライン出力では標準値252mV(1kHz、5cm/秒)。フォノプリアンプゲインはMMで標準値36dB、MCで標準値56dB。イコライザー特性はともにRIAA。

外形寸法は450×352×157mm(幅×奥行き×高さ)。重量は約7.6kg。消費電力は5.5W。ダストカバー、EPアダプター、オーディオケーブル、手袋などが付属する。

ダストカバーも付属する