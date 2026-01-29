ドル円152.70円台に下落、ベッセント火消しの上げ帳消し ドル安継続か ドル円152.70円台に下落、ベッセント火消しの上げ帳消し ドル安継続か

ドル円152.70円台に下落、ベッセント火消しの上げ帳消し ドル安継続か



東京市場はドル売り優勢。ドル円は152.77円付近まで下落、きのうのベッセント発言前の水準に戻している。



先日、トランプ氏がドル安懸念していないと発言したことでドルが一時急落。その後ベッセント米財務長官が「強いドル政策」を強調、火消しに走りドルは買い戻された。



ただ、ドル売りの流れは変わらずとの見方。米政府閉鎖懸念やトランプ氏の気まぐれで米国への不信は募るばかりだ。ドル安を受けNY金は時間外でも大幅上昇し史上最高値を更新している。

