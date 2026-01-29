ブラックカラーモデル「AT-VM95E BK」

オーディオテクニカは、同社のカートリッジ売り上げNo.1モデルであるVM型「AT-VM95E」に、ブラックカラーモデル「AT-VM95E BK」を追加。2月6日に発売する。価格は9,000円。ヘッドシェル付きの「AT-VM95EBK/H」も13,400円で同日発売。

ヘッドシェル付きの「AT-VM95EBK/H」

正確な情報を引き出すという接合楕円針を採用したスタンダードモデル。出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上しており、4.0mVの高出力を実現。

アルミニウムパイプカンチレバーを採用。筐体には高剛性樹脂ハウジングを採用。インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易になっている。貫通穴タイプのヘッドシェルに取り付け可能。

AT-VM95シリーズの針先互換性により、好みの針に交換できる。針圧は1.8～2.2g(2.0g標準)。

ヘッドシェル付きモデルには、ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル「AT-HS6」が付属する。

