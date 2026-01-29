サンデーうぇぶり10周年、怒涛の15作品以上が1月30日から順次連載開始！「史上最強の弟子ケンイチ」の続編も登場
【サンデーうぇぶり10周年記念新連載】 開始時期：1月30日より
「史上最強の弟子ケンイチ」の続編が登場
小学館は、漫画アプリ「サンデーうぇぶり」が今年で誕生10周年を迎えるのを記念して、1月30日より15本以上という怒涛の新連載をスタートする。
1月29日には「史上最強の弟子ケンイチ」の続編など新連載予定の7作品が発表された。今後、新連載以外にもサンデーうぇぶり10周年を彩る様々な企画が予定されている。
掲載予定作品
「きょうもバレずに過ごせた！」
著者：はづき
連載開始時期：1月30日
「スパダリ王子様の狂い愛」
著者：ミナミ
連載開始時期：3月頃
「史上最強の弟子ケンイチ２ 達人編（仮）」
著者：松江名俊
連載開始時期：3月25日
「死に際のベルフェゴル（仮）」
著者：箱根有
連載開始時期：3月25日
「リザルト（仮）」
原作：木曾次郎 作画：三浦蓮
連載開始時期：3月頃
「魔王さま、リリリベンジ！」
著者：夏葉かんな
連載開始時期：5月頃
「なとりとしずは」
著者：鮎川あお
連載開始時期：5月頃