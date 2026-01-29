「史上最強の弟子ケンイチ」の続編が登場

小学館は、漫画アプリ「サンデーうぇぶり」が今年で誕生10周年を迎えるのを記念して、1月30日より15本以上という怒涛の新連載をスタートする。

1月29日には「史上最強の弟子ケンイチ」の続編など新連載予定の7作品が発表された。今後、新連載以外にもサンデーうぇぶり10周年を彩る様々な企画が予定されている。

掲載予定作品

「きょうもバレずに過ごせた！」

著者：はづき

連載開始時期：1月30日

「スパダリ王子様の狂い愛」

著者：ミナミ

連載開始時期：3月頃

「史上最強の弟子ケンイチ２ 達人編（仮）」

著者：松江名俊

連載開始時期：3月25日

「死に際のベルフェゴル（仮）」

著者：箱根有

連載開始時期：3月25日

「リザルト（仮）」

原作：木曾次郎 作画：三浦蓮

連載開始時期：3月頃

「魔王さま、リリリベンジ！」

著者：夏葉かんな

連載開始時期：5月頃

「なとりとしずは」

著者：鮎川あお

連載開始時期：5月頃