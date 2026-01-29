【サンデーうぇぶり10周年記念新連載】 開始時期：1月30日より

「史上最強の弟子ケンイチ」の続編が登場

【拡大画像へ】

　小学館は、漫画アプリ「サンデーうぇぶり」が今年で誕生10周年を迎えるのを記念して、1月30日より15本以上という怒涛の新連載をスタートする。

　1月29日には「史上最強の弟子ケンイチ」の続編など新連載予定の7作品が発表された。今後、新連載以外にもサンデーうぇぶり10周年を彩る様々な企画が予定されている。

掲載予定作品

「きょうもバレずに過ごせた！」

著者：はづき
連載開始時期：1月30日

「スパダリ王子様の狂い愛」

著者：ミナミ
連載開始時期：3月頃

「史上最強の弟子ケンイチ２　達人編（仮）」

著者：松江名俊
連載開始時期：3月25日

「死に際のベルフェゴル（仮）」

著者：箱根有
連載開始時期：3月25日

「リザルト（仮）」

原作：木曾次郎　作画：三浦蓮
連載開始時期：3月頃

「魔王さま、リリリベンジ！」

著者：夏葉かんな
連載開始時期：5月頃

「なとりとしずは」

著者：鮎川あお
連載開始時期：5月頃