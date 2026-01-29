ALSの初期症状まとめ。ただの「疲れ」や「加齢」との決定的な違いとは？

ALSの初期症状は、疲労や加齢による筋力低下と混同されやすく、見過ごされることがあります。しかし、症状が持続する場合や徐々に悪化する場合には、医療機関での精密検査が必要です。一般的な疲れやすさと病的な筋力低下をどのように見分けるか、また他の疾患との鑑別がなぜ重要なのかについて、具体的にご説明します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

見逃しやすい初期のサイン

ALSの初期症状は、疲労や加齢による筋力低下と混同されやすく、見過ごされることがあります。しかし、症状が持続する場合や徐々に悪化する場合には、医療機関での精密検査が必要です。

疲れやすさと筋力低下の違い

疲労感や一時的な筋力低下は、誰にでも起こりうる症状です。しかし、ALSによる筋力低下は休息をとっても回復せず、徐々に進行するという特徴があります。たとえば、以前は問題なくできていた動作が次第に困難になる、同じ動作を繰り返すと極端に疲れるといった場合は注意が必要です。

また、筋肉のぴくつきが長期間続く、体重が減少する、声や話し方に変化が出るといった複数の症状が重なる場合には、専門医への相談を検討するべきでしょう。一般的な疲労であれば、十分な休息や睡眠、栄養補給によって改善することが多いのに対し、ALSによる症状は時間の経過とともに進行していく点が大きく異なります。

他の疾患との鑑別の重要性

ALSと似た症状を示す疾患には、頸椎症や末梢神経障害、筋疾患などがあります。これらの疾患は治療法が異なるため、正確な診断が不可欠です。

診断には神経内科での詳細な問診と診察、さらに筋電図検査、血液検査、画像検査などが行われます。筋電図検査では、神経の伝達異常や筋肉の活動状態を調べることで、運動神経の障害を確認できます。また、MRIやCTで脊髄や脳の状態を評価し、他の病変がないかを確認します。早期に正確な診断を受けることで、適切な治療や支援の導入がスムーズになり、患者さんの生活の質を維持しやすくなります。診断確定までには数ヶ月を要することもあり、経過観察が重要です。

まとめ

ALSは現在のところ根本的な治療法が確立されていない難病ですが、早期発見と適切な支援により、患者さんの生活の質を長く保つことが可能です。初期症状を見逃さず、疑わしい場合には神経内科を受診することが大切です。

また、医療費助成や福祉制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら療養を続けられます。患者さんご自身とご家族が孤立せず、医療チームや支援団体とつながりながら、希望を持って日々を過ごせる環境を整えることが何よりも重要です。

少しでも気になる症状がある方や、ご家族に不安を感じている方は、まずは専門医に相談してみてください。早期の相談により、適切な診断と支援の導入が可能になり、より良い療養生活を送るための第一歩となります。

参考文献

厚生労働省「指定難病一覧」

日本神経学会「筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2023」

難病情報センター「筋萎縮性側索硬化症（ALS）」

国立精神・神経医療研究センター「ALSについて」