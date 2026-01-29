関東地方では、２９日夜遅くにかけて、平野部でも積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。

［気象概況］

日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。

関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、関東甲信地方では２９日は雪や雨の降る所があり、２９日夜遅くにかけて、関東地方の平野部でも積雪となる所があるでしょう。

関東地方では、予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる可能性があります。



［雪の予想］



２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ３０センチ

関東地方北部の平地 １センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 ４０センチ



［防災事項］

関東地方では、２９日夜遅くにかけて、平野部を含めて降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。