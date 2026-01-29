そごう・西武のバレンタイン【チョコか、チョコ以外か】焼き菓子、グミの他、新発想のスイーツも！

スイーツを楽しむイベントとして進化し続けるバレンタイン。そごう・西武が12月に実施したアンケートでも購入する目的、購入予定の商品は「プレゼント用」「チョコレート」にとどまらず、さらなる広がりを見せています。

そごう・西武では今回、日本初登場など話題性ある「チョコ」に加え、「チョコ以外」のスイーツに着目。焼き菓子、グミ、カカオに代えてコーヒーを使用する新発想のスイーツなどを展開。「カカオショック」を逆手にとって、幅広いスィーツと出会えるイベントとして盛り上げていきます。

そごう・西武9店舗＋公式オンラインストア「e.デパート」で展開

西武・そごう公式オンラインストア：https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/chocolatep

■日本初上陸ブランドも

マーチャンダイザーがバレンタインに合わせ、今だけしか買えない商品としてフランスで買い付けた日本初上陸の4ブランド（メゾン・コンスタンティ、フィリップ・タイアック、ルイ・シマール、ル・ジャルダン・シュクレ）が登場します。

◇家族経営のパティスリーが丁寧に作るベレー帽の形のチョコレート

「メゾン・コンスタンティ」

フランス南西部ベアルン地方に根ざす1923年創業の家族経営パティスリー。フランスらしいエスプリを感じるデザインと、濃厚で繊細な味わいは、贈り物、自分へのご褒美としても特別感があります。

アソート6個箱 4,752円

伝統的なベレー帽の故郷のひとつ、オロロン＝サント＝マリーに敬意を込めて生まれた〈オロロン・サント＝マリー コレクション〉。オソー渓谷とバスクの恵みを詰め込んだ、個性豊かな6種の贅沢なボックスです。

◇ニースの高級洋菓子店が手掛ける創造性あふれるドバイスタイルチョコレート

「フィリップ・タイアック」

味わい・エレガンス・創造性に突き動かされた、ニース発のメゾン。美しく寛大なデザートを通じて喜びをもたらし、感動を呼び起こすという独自の菓子作りのビジョンを掲げています。

ニースコレクション（左）

（6個入り）5,400円

ココナッツ、パッションフルーツ、フランボワーズ、塩キャラメル、ピスタチオ・アーモンドの6つのフレーバーを詰め合わせたアソートボックス

ショコラ・ドバイ・デ・ジル （右）

（140g）5,400円

ミルクチョコレートの中に、ピスタチオプラリネとフィヤンティーヌを詰めた贅沢な味わいのドバイスタイルチョコレート。

◇フランス・マカロン・チャンピオンに輝く技術と感性で評価された店を象徴するチョコレート

「ル・ジャルダン・シュクレ」

パリ近郊・シュヴルーズの谷に息づく、素材の美しさを引き出すパティスリー。チョコレートコレクションの中でも、フルール・バー（Fleur Bar）は特に象徴的な存在です。花をモチーフにしたこのチョコレートは、メゾンのロゴを形にし、プラリネの繊細な味わいを閉じ込めています。

サラザン・ブールサレ・プラリネ（左）

（1枚入）5,400円

ル・ジャルダン・シュクレの象徴的なロゴをモチーフとしたそば粉と塩バターキャラメルのプラリネチョコレート。カリッとしたダークチョコレート、とろけるキャラメル、そばの軽やかなサクサク感。三つの食感が重なり合い、贅沢なひとときを演出します。ル・ジャルダン・シュクレのこだわりと魅力が詰まった一品。

◇リヨンの旧市街の石畳をモチーフに歴史を感じる名品チョコレート

「ルイ・シマール」

ルイ・シマール アルチザン・ショコラティエはフランスの名だたるショコラティエのもとで修業を積み20年以上の経験を持つショコラ職人。2017年の開店以来、フランスの最高のショコラティエの一人として選ばれ続けています。

レ・プティ・パヴェ・ド・リヨン（右）

1箱（100g）3,240円

ルイ・シマールが生み出した名品、「リヨンの小さな石畳」。サクサクと軽やかで口の中でとろける食感に、ヘーゼルナッツの繊細な香りがふわりと広がります。古いリヨンの石畳の街並みにインスピレーションを受けて誕生したこのお菓子は、時を経てリヨンを代表する名物となりました。

■さまざまな食材を取り入れた注目のチョコレート

ゆずや蕎麦、抹茶など日本の食材を取り入れたフレーバーのガナッシュやプラリネが登場。“驚き”と“発見”をテーマに独創的なショコラを生み出すシエフは炒り米を入れて食感を出しりカレーを使ったプラリネで参戦。

ウィリアム・アルティーグ／コフレ・ドゥ・シス・ガナッシュ（6個） 5,400円（左）

名店パトリック・ロジェ、ジャック・ジュナンで腕を磨いたシエフが創り上げる6種のガナッシュボックス（チャイ、レモン、栗の蜂蜜、ペルー 65％、マダガスカル 65％、エクアドル産バニラ）

レ・トロワ・ショコラ パリ／スマイルセレクション （7個）4,104円（右）

ゆずとセージのパートドフリュイ入りガナッシュ、バジルと苺のパートドフリュイ入りガナッシュ、ホットワインガナッシュとスペキュロスのプラリネ、ブロンドチョコレートと花と果実のガナッシュ、ピスタチオ100%使用プラリネ、レモンバーベナとパッションフルーツのガナッシュ、（そごう・西武限定）ライムのキャラメルムーとミントのガナッシュ

エドワート／プラリネ4個箱 2,160円（左）

“驚き”と“発見”をテーマに独創的なショコラを生み出すシエフのプラリネアソートボックス。ヤキメシ（炒り米）＝香ばしく炒りあげたコメの風味が広がる、和のニュアンスを感じる一粒。タージマハル（カレー）＝スパイスの奥行とチョコレートの甘味が織りなすエキゾチックな味わい。ピスタチオ＝濃厚で滑らかなピスタチオプラリネ。ケイ エドワート（小型パイ）＝パイのニュアンスを表現したフレーバー

イヴァン・シュヴァリエ／ショコラアソート8粒 5,940円（右）

ヴァンサン・ゲルレ氏に師事したのち28歳でMOFの試験合格した実力派シエフ。ジャスミンの花や茶葉を使用したガナッシュや爽やかなライムとシナモンのガナッシュなど新作も入ったアソート。イヴァンシェフの地元食材である蕎麦を使用したプラリネも。ジャスミンティー、ジャンドゥーヤノワゼット、フルール・ド・セル、キャラメル＆ノワゼット＆プラリネノワゼット、プラリネノワゼット、ガナッシュカシス、プラリネ蕎麦、ガナッシュライムシナモン

■チョコのようなスイーツやリッチなグミなどチョコレート以外の注目株

見た目も口溶けもまるでチョコレートのようなのにコーヒーを食べているようなスィーツはカカオではなく珈琲豆を丸ごと使って作られています。

各店のバレンタインセンターでは、サブレ、クッキー、ビスキュイ、ガレットなどの焼き菓子やグミ、羊羹、カステラ、お芋チップスなど「チョコ以外」のバリエーションを前年の2倍（そごう・西武全店計）に増やし、選ぶ楽しさを広げます。

モカブル／モカブル アソーテッドキャレボックス（12枚入り）2,090円

コーヒー豆をまるごと「食べる」ことで、豆本来の香りと味わいを余すことなく楽しめる、新しいコーヒースイーツ。見た目も口溶けもまるでチョコレートのようでありながら、カカオ不使用。

口に入れた瞬間に、スペシャルティコーヒーの華やかな香りとリッチな味わいが驚くほど広がる。コスタリカの豆を使用したほろ苦く繊細なアロマと甘く続く余韻が特徴のローステッド。エチオピアの豆を使用した柑橘やイチゴのような、フルーティーなアロマを楽しめるフルーティーの2種。

ボワシエ／ミニ・ウルソン・カクテル（ベリーニ） 2,916円（左）

パリの歴史ある名門コンフィズリーが手がける、愛らしいフォルムのグミキャンディ。

伝統的なカクテルに着想を得て、アペリティフの華やいだひとときをそのまま閉じ込めたような、香り豊かな味わいが広がります。

ローラン＆京子・デュシェーヌ／サブレアソート（1箱）5,940円（右）

ノワゼットのサブレをしっかりと香りが出るように焼きあげ、ミルクチョコレート、アーモンドをキャラメリゼして加え、食感と香りを出したものを薄く伸ばし、ノワールとレ（ミルクチョコレート）で仕上げ。カリカリとした食感とノワゼットとアーモンドの香りが楽しめるサブレ。

サブレ スペキュロットは、シナモンを効かせたサブレに、ホワイトチョコを合わせることにより まろやかさを出し、子どもやスパイスの苦手な人まで楽しめるようにしてあります。サブレのカリカリ感は残して、軽いシナモンの香りを楽しめます。

ローラン・ル・ダニエル／スペシャリティアソート缶 リシュース 2,952円

ブルターニュを代表するM.O.F.シェフ。ブルターニュ焼き菓子3種類を詰め合わせたスペシャリティアソート缶。ボルディエ社が独自開発した発酵バターをふんだんに使って焼き上げています。

1.さくっとした食感が病みつきになる一口サイズの サブレブルトン《タチジャンヌ》

2.バターをたっぷり練り込んだ分厚い生地の間にほんのり塩味の効いた特製キャラメルを挟んで焼き上げた《ガトーブルトンキャラメル》

3.ビターチョコレートとミルクチョコレートをガレットブルトンにコーティングした《リシュース》

西武・そごうオリジナル／エスターバニークッキー缶 （1缶・155g）3,240円

ポップでガーリーなエスターバニーの魅力をたっぷり詰め込んだクッキー缶。バラエティに富んだ数種のクッキーのなかに、ひときわ目を引く大きなリボン型クッキーが入っています。

【エスターバニーポップアップ催事も開催】

Esther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター“エスターバニー”のポップアップストアを期間限定で開催します。

◎実施店舗：

西武池袋本店：1月21日〜2月17日

そごう千葉店：1月20日〜2月1日

そごう横浜店：1月21日〜2月15日

そごう大宮店：1月22日〜2月14日

そごう広島店：3月4日〜16日

■「運だめし！カプセルをまわしてお宝チョコをゲットしよう」をバレンタイン会場で実施

期間中、対象売場で税込5,000円以上購入し、西武・そごう各店メールマガジンに新規登録した先着1,100名（対象店舗総計）に、ピエール・マルコリーニの「タブレット ショコラ オ レ」などが当たるイベントを実施。

◎実施店舗：

西武池袋本店：1月22日〜30日 西武池袋本店3階＝特設会場

そごう横浜店：2月6日〜15日 そごう横浜店8階＝チョコレートパラダイス 特設会場

そごう千葉店：2月5日〜14日 そごう千葉店6階＝チョコレートパラダイス 特設会場

※なくなり次第終了

※一人1回限り

※当日レシートのみ対象（合算可）

※会期・会場、賞品など変更になる場合あり

（エボル）