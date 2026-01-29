【雪情報】日本海側を中心に広範囲で雪に 24時間降雪量は東北・北陸地方で最大70センチ程度か 大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒を 気象庁
東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、３０日にかけて大雪となる所があるでしょう。東北地方と東日本から西日本では、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。
［気象概況］
日本付近は冬型の気圧配置となっています。また、３０日にかけて、上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
日本付近の強い冬型の気圧配置は３０日にかけて続くため、東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に降雪が強まるでしょう。
［雪の予想］
東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。また、普段雪の少ない東日本から西日本の太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北地方 ５０センチ
北陸地方 ７０センチ
東海地方 ４０センチ
近畿地方 ６０センチ
その後、３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北地方 ７０センチ
北陸地方 ５０センチ
近畿地方 ３０センチ
［防災事項］
東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、３０日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。