KANEBO、生命感ラスティングルージュ「ルージュスターヴァイブラント」艶やかに酔いしれる美粘膜カラーが登場！

「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は1月30日、鮮やかで脈打つような、生命感溢れる仕上がりが長時間続く「ルージュスターヴァイブラント」より、艶やかに肌映えする陶酔美粘膜カラーの新色5色（限定1色）を発売します。

■見惚れるほどの生命感溢れる仕上がりが続く生命感ラスティングルージュ

口紅を塗ることによって、唇から“生きる力”が湧き上がるような、自分らしく力強く生きる生命感を引き出したい。

そんな思いで、2024年1月に発売された第1弾生命感ラスティングルージュ「カネボウ ルージュスターヴァイブラント」は、鮮やかな血色カラーを厚みのあるツヤ膜で包み込む技術を搭載。

唇をすり合わせる瞬間にもっちりと押し返すような弾力を感じさせ、時間が経っても生命力を感じる血色感・ツヤ・うるおいが続く美容液ルージュです。

つけた瞬間、表情にまでいきいき感が漲る仕上がりで、発売前からSNSで話題となり、数々のベストコスメを受賞しました。

■商品詳細

何度でも、心惹かれる唇に。

艶やかに酔いしれる美粘膜カラーで、見惚れるほどの生命感を。

みずみずしさを纏い、動くたびにもっちりとした弾力を感じさせる厚みツヤ膜で、脈打つような仕上がり続く生命感ラスティングルージュに、本能を呼び覚ます陶酔美粘膜カラーの新色登場。

◇艶やかに肌映えするまろみ血色と、うるみ感が続く心地よさにうっとりする陶酔美粘膜カラー

続く、血色感とツヤ。むっちりとした厚膜感がありながらも、唇から滲み出るような、肌なじみのよいシアー発色のカラーラインナップ。

V15 Loving More

自分の魅力を改めて知り、愛せるような、深みに酔いしれるビターローズ

V16 Rose Chai

チャイのような深みベージュに赤みが溶け込み、さりげなくエレガントさを纏うローズウッド

V17 My Playlist

どんなシーンにでも手に取りたくなるような、唇と肌に寄り添う愛されウォームローズ

V18 Lotus Petal

水面に煌めく蓮の花のようにみずみずしく彩る、ピンクパールを忍ばせたペタルピンク

EX14 Creamy Dreamy 〈限定〉

可愛らしいクリーミィなピンクカラーに包まれて、あどけなさを引き出すピュアピンク

※写真はすべて仕上がりイメージです

■商品概要

1月30日 発売

「カネボウ ルージュスターヴァイブラント」

新色5色（限定1色） 5,060円

※表示価格はメーカー希望小売価格です

（エボル）