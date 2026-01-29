日本の“過去最高”42.2％の倍以上…「韓国に対する好感度」で94.8％を叩き出した国はどこか

世界の人々は「今の韓国」をどう見ているのか。その実像が、韓国政府の文化体育観光部（日本の文部科学省に相当）が発表した「2025年 大韓民国国家イメージ調査」によって明らかになった。

文化体育観光部は2025年10月1日から31日にかけて、世界26カ国の1万3000人を対象に国家イメージ調査を実施した。

その結果、外国人の韓国に対する好感度は82.3％に達し、前年より3.3ポイント上昇。2018年に調査を開始して以降、過去最高水準を記録した。

一方で、韓国人自身が評価した自国への好感度は60.4％だった。前年より8.2ポイント上昇したとはいえ、外国人の評価とは依然として20ポイント以上の差があり、外から見た韓国と内から見た韓国の間に温度差が残っていることを示している。

国別に見ると、韓国に最も好意的な国はUAEで、好感度は94.8％に達した。続いてエジプトが94.0％、フィリピンが91.4％、トルコが90.2％、インドが89.0％、南アフリカ共和国が88.8％と続き、中東やアフリカ諸国で特に高い評価が目立った。近年の政府間交流の活発化や協力関係の強化が、こうした好感度の背景にあると分析されている。

今回の調査で特に注目されたのは、タイとイギリスの好感度が大幅に上昇した点だ。タイは前年より9.4ポイント上昇して86.2％、イギリスは9.2ポイント上昇して87.4％を記録した。タイは一時的に好感度が急落していたが、今回の調査で回復基調に転じた。イギリスは調査開始以来初めて平均を上回り、ヨーロッパ諸国の中で唯一、好感度が平均以上となった。

中国と日本はそれぞれ62.8％、42.2％と他国と比べると低水準にとどまったが、いずれも前年より上昇した。特に日本は、2018年の20.0％から段階的に回復を続け、今回の42.2％で過去最高を更新した。長期的に見て、韓国に対する認識が緩やかに改善している様子がうかがえる。

韓国の好感度を押し上げた最大の要因は「文化コンテンツ」だった。回答者の45.2％が、K-POP、ドラマ、映画などの文化コンテンツを好感度上昇の理由として挙げている。とりわけフィリピン、日本、インドネシア、ベトナムなどアジア・太平洋地域では、その影響力が際立っていた。

これに続く要因としては、「現代的な生活文化」が31.9％、「製品・ブランド」が28.7％、「経済水準」が21.2％と続いた。中東・アフリカ地域では、文化的魅力に加えて経済的な信頼感も好感度を押し上げる重要な要素となっている。

韓国に触れる主な経路として最も多かったのは動画プラットフォームで、64.4％を占めた。続いてソーシャルネットワークが56.6％、インターネットサイトが46.7％、放送が32.8％となっている。動画プラットフォームではYouTube、Netflix、Amazonプライムが、ソーシャルネットワークではインスタグラム、TikTok、フェイスブックが主に利用されている。

また、韓国情報への関心が高い外国人を対象とした深層インタビューでは、韓国を見る視点がこの1年で大きく広がっていることが確認された。かつては安全保障問題やK-POPに関心が集中していたが、現在では文化や経済、社会、政治といった分野全般へと関心が拡張しているという。

特に印象的なのは、政治的混乱を市民の力で乗り越える韓国民主主義の回復力が高く評価されている点だ。一見不安定に見える政治状況が、結果的にはアジアにおける民主主義の強さを示す事例として受け止められている。

文化体育観光部のコン・ヒョンシク国民疎通室長は「今回の調査を通じて、世界の人々が韓国に強い好感を抱いていること、そしてK-カルチャーとK-コンテンツの影響力をあらためて実感した」と述べ、今後は調査結果をより詳細に分析し、多様な分野で活用していく方針を示した。

世界で最も韓国を好意的に見ている国は数値として明確になった。しかし、その背後には文化、経済、民主主義といった複数の要素が重なり合い、韓国の国家イメージを形づくっている現実があることを、今回の調査は浮き彫りにしている。

