【レポート】INI「THE WINTER MAGIC」ミリオン達成でファンに感謝「宝物のような時間でした」

INIが、ウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」（2025年11月19日発売）のリリースイベントとして『NEW YEAR SHOWCASE「WISH U MINE！～新年に贈るINIからのPresent～』を1月28日に開催した。

■映画『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE] 』予告映像も公開！

シングル「THE WINTER MAGIC」はフラゲ日で93万枚を売り上げ、わずか4日間でミリオンを突破したと同時にデビューから8作連続ハーフミリオンを達成。自身最高の121万枚を売り上げ、Billboard JAPANの当チャート年度（2024年11月25日～）における最多初週セールス、最初で最後の初週ミリオンを記録。2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝いた。

きらびやかな白衣装に身を包んだ11人がステージに登場し、タイトル曲「Present」でイベントがスタート。2026年最初のイベントとということで、メンバーはそれぞれ「あけましておめでとうございます！」とMINI（ファンネーム）に元気よく新年の挨拶をし「THE WINTER MAGIC」がINI史上最高の売り上げ、そしてミリオンを達成したことについて改めて感謝を伝えた。そして、シングルに収録されている「U MINE」「WISH」「True Love」を披露した他、新年らしくおみくじを引いたりMINIから寄せられた抱負についてトークするなど和やかな時間を過ごした。

イベントの終盤では8thシングル「PULSE」（読み：パルス）』を4月22日に発売することをサプライズで発表。MINIを喜ばせた。

なおINIは、2025年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催された『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE] 』の映画化が決定。『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE] -LIVE FILM』として3月27日より全国の映画館で公開される。本作は通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定、INI史上最大規模のドーム公演をスクリーンで体感できる。予告映像も公開された。

また 『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE] 』の公演と、2025年10月に公開されたINI初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」のBlu-ray＆DVDの発売が決定。グループ結成月である6月にそれぞれ発売される予定だ。

最後の挨拶では、西洸人が「（WINTER SINGLEのリリースについて）MINIの皆さんのおかげで本当に素晴らしいものを残せたし、宝物のような時間でした。8thシングルもみんなで精いっぱい頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします！」とコメント。また、松田迅が「ウィンターシングルが今年も来年も再来年もずっと愛されるような曲であってほしいなと思うので、引き続きよろしくお願いいたします。今年もINIの活動、たくさんありますので皆さんと素敵な思い出をつくれたらいいなと思います！」と感謝の気持ちと今後の意気込みを語った。

6月に結成5周年、11月にはデビュー5周年を迎えるINI。2月24日には、INI 2nd写真集『Viva la vita』の発売も控え、2026年の上半期から大きな盛り上がりをみせている。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■映画情報

『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』

3月27日（金）全国公開

出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（「高」は、はしぎだがか正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：オ・ユンドン

製作：CJ4DPLEX

配給：TOHO NEXT 吉本興業

協力：LAPONE ENTERTAINMENT

(C)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

