INIライブフィルムのポスタービジュアル公開！特設サイトもオープン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIのライブ映像作品『2025 INI LIVE「XQUARE-MASTERPIECE] -LIVE FILM』（3月27日公開）のポスタービジュアルが解禁された。

■ポスタービジュアルにはオープニングカットを使用

本作は、2025年9月に3日間にわたり、愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて開催された『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE] 』のライブ映像を映画化した作品。通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定している。

今回解禁されたポスタービジュアルには、本ライブの幕開けを象徴するオープニングカットを使用。ドーム公演ならではのスケール感、INIとMINI（ファンネーム）でつくりあげた特別な空間を思い出させるようなビジュアルとなっている。

また、本作の特設サイトがオープン。上映劇場は「THEATER」ページで確認できる。

さらに、2月27日よりムビチケ前売券（カード/オンライン）の販売が決定。絵柄などの詳細は後日発表される。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■映画情報

『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』

3月27日(金) 全国公開

出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（「高」は、はしぎだがか正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：オ・ユンドン

製作：CJ4DPLEX

配給：TOHO NEXT 吉本興業

協力：LAPONE ENTERTAINMENT

(C)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

■関連リンク

映画特設サイト

https://ini-official.com/feature/xquare_masterpiece_livefilm

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/