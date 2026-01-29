10時の日経平均は107円高の5万3466円、アドテストが572.25円押し上げ 10時の日経平均は107円高の5万3466円、アドテストが572.25円押し上げ

29日10時現在の日経平均株価は前日比107.54円（0.20％）高の5万3466.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は366、値下がりは1181、変わらずは48と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を572.25円押し上げている。次いでファナック <6954>が18.89円、信越化 <4063>が13.20円、トヨタ <7203>が11.03円、住友鉱 <5713>が5.92円と続く。



マイナス寄与度は162.45円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が90.65円、ファストリ <9983>が34.5円、レーザーテク <6920>が25.54円、リクルート <6098>が24.57円と続いている。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、石油・石炭、保険、機械と続く。値下がり上位には情報・通信、サービス、小売が並んでいる。



※10時0分13秒時点



株探ニュース

