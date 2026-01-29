アメリカのトランプ大統領はイランに対する大規模攻撃の可能性を示し、核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう迫りました。イランは「いかなる侵略にも強力に対応する準備ができている」などとけん制しています。

トランプ大統領は28日、自身のSNSに原子力空母エイブラハム・リンカーンが先導する「巨大な艦隊がイランへ向かっている」と投稿しました。「ベネズエラの時と同様に必要なら迅速かつ暴力的に任務を遂行する準備ができている」としたうえで、イランに対して核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう迫りました。

イランが交渉に応じなければ、去年6月に行ったイランの核施設への攻撃よりも大規模な攻撃を行うと警告しています。

これに対し、イランのアラグチ外相はSNS上で、「いかなる侵略にも即座に、そして強力に対応する準備ができている」とけん制しました。

そのうえで、トランプ氏が核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう迫っていることを念頭に、「イランはこれまで相互に利益のある公正公平な核合意を受け入れてきた」と強調。核兵器の保有については、「我々の安全保障上の考え方の中に存在しない」としています。