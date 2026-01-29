初めてのWBC参加

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に初参加するアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が米国代表のユニホーム姿を公開し、地元ファンが沸いている。「半端ないオーラだ」「本物」とコメントが集まった。

ピンストライプの“ない”ジャッジに大注目だ。胸に「USA」と入った米国代表のユニホーム姿を披露。MLB公式Xが「初公開：アーロン・ジャッジが初めてチームUSAのユニホームに身を包む」として公開した写真には、米国のファンから驚きの声が集まった。

「綺麗なユニホームだ」

「勝利に導いてくれ、キャプテン」

「とんでもない写真だ！」

「このユニホームが欲しすぎる」

「半端ないオーラだ」

「本物のキャプテンアメリカだ」

日本ファンも「ラスボス」「これはヤバい」「カッコ良すぎる」などと反応。ジャッジはこれが初の米国代表入り。すでに主将を務めることも発表されており、前回大会で優勝している日本代表には脅威の存在だ。大谷翔平投手（ドジャース）との対決があれば、大きな話題となりそうだ。



（THE ANSWER編集部）