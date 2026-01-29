侍ジャパンに恐怖「ラスボス」「これはヤバい」 初公開された最強ライバルの1枚に米国では喝采
初めてのWBC参加
3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に初参加するアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が米国代表のユニホーム姿を公開し、地元ファンが沸いている。「半端ないオーラだ」「本物」とコメントが集まった。
ピンストライプの“ない”ジャッジに大注目だ。胸に「USA」と入った米国代表のユニホーム姿を披露。MLB公式Xが「初公開：アーロン・ジャッジが初めてチームUSAのユニホームに身を包む」として公開した写真には、米国のファンから驚きの声が集まった。
「綺麗なユニホームだ」
「勝利に導いてくれ、キャプテン」
「とんでもない写真だ！」
「このユニホームが欲しすぎる」
「半端ないオーラだ」
「本物のキャプテンアメリカだ」
日本ファンも「ラスボス」「これはヤバい」「カッコ良すぎる」などと反応。ジャッジはこれが初の米国代表入り。すでに主将を務めることも発表されており、前回大会で優勝している日本代表には脅威の存在だ。大谷翔平投手（ドジャース）との対決があれば、大きな話題となりそうだ。
（THE ANSWER編集部）