フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」から、新色「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を、2026年1月29日（木）よりIQOSオンラインストアやIQOSストアなどで、2026年2月3日（火）よりコンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店にて順次発売します。

「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」各種

実売価格は、「IQOS ILUMA i PRIME」が9980円、「IQOS ILUMA i」が6980円、「IQOS ILUMA i ONE」が3980円（いずれも税込）。

新色エレクトリックパープルは、洗練されたエレガンスと鮮烈なエネルギーがテーマ。シンプルでありながら個性的で、上品さと力強さを兼ね備えたカラーとなるようデザインされています。

発売を記念して、全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）では、「IQOS ILUMA iエレクトリックパープル」仕様のディスプレイが展開されます。

また、発売を記念した特別プログラムも実施されます。「IQOSPHERE」のWEBサイト内またはIQOS公式LINEアカウントで貯めたポイントを使って、「IQOS ILUMA iエレクトリックパープル」が抽選で手に入るほか、WEBサイト内での動画視聴やクエスト参加でポイントが手に入るプログラムなどが展開されます。

