「地味見え」を回避したい40・50代へ！【LEPSIM】1枚で着映える「主役級スカート」

手持ちのアイテムが落ち着いたトーンばかりでなんだか地味見え……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、一点投入でコーデを華やかに見せてくれる「主役アイテム」。今回は【LEPSIM（レプシィム）】でゲットできる「主役級スカート」をピックアップしました。存在感のあるアイテムだから、トップスはシンプルでOK！ コーデ組みの時短を叶えたい人にもおすすめです。

コーデに立体感を添えるフリンジスカート

【LEPSIM】「7ゲージフリンジニットスカート」\3,300（税込・セール価格）

フリンジの切り替えデザインが目を引くニットスカート。フリンジがさりげなく縦のラインを強調して、すっきり見えを叶えてくれそうです。モノトーンカラーやブラウンなど落ち着いた雰囲気のカラー展開なので、派手になりすぎないのも嬉しいポイント。シンプルなワンツーでもサマになり、忙しいミドル世代の即戦力になってくれそうです。

ニュアンス柄で今っぽく

【LEPSIM】「12ゲージアソート柄スカート」\2,750（税込・セール価格）

存在感のあるニュアンス柄が印象的なナロースカート。すっきりとしたシルエットだから、トップスやアウターはオーバーサイズでもバランスよく仕上がります。縦ラインが強調されて、スタイルアップも叶うかも。毛玉になりにくい素材が使われているため、お手入れも楽ちん◎

