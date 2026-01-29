ネイルをした指を愛猫に見せてみた飼い主さん。すると、思っていた以上にじっくり熱視線を送り、最後には褒めるような仕草で女子並みのコミュ力を発揮する猫さんの姿は、TikTokでも大バズり！記事執筆時点で85万回再生を突破し、「思ってた100倍見てくれてた」「最後しっかり褒めててかわいい」「これは自己肯定感爆上がり！」といった声が寄せられました。

【動画：愛猫にデザインを変えた『ネイル』を見せた結果…まさかのリアクション】

猫にネイルを見せてみたら…

TikTokアカウント「ぎずも（@yorinari）」さまは、鼻がペチャッと潰れたようなお顔が可愛らしい猫さんの様子が紹介されています。

この日はネイルを新しいデザインに変えたという飼い主さん。早速、「みてみて～」と愛猫さんにネイルを施した爪を見せてみると……

爪に顔を近づけて凝視しているではありませんか！さらに、超至近距離で1本1本、爪をガン見していく猫さん。すごい顔を近づけていますが、ネイルは見えているのでしょうか……？

猫さんのネイル評価は？

その後もじっくり近距離（ほとんど顔を押し付けている状態）でネイルを見つめ続けた猫さん。

そんな猫さんによるネイルの評価は……

ネイルを施した爪に顔をスリスリ♡おそらく「かわいいよ～」「気に入った！」と高評価を伝えているものと思われます！

しっかり女性同士のようなやりとりを再現してくれるコミュ力高めな猫さんなのでした！

女子並みのコミュ力が絶賛

ちなみにこちらの猫さん、日によっては気分が乗らないこともあるそうで、ネイルを見せても体をのけぞらせて視線を逸らしてしまうこともあるのだとか！さすがお猫様♡

対応力満点な猫さんの反応は、TikTokでも大きな話題に！投稿は、記事執筆時点で85万回以上も再生されています。

コメント欄には「思ってた100倍見てくれてた」「その近さホンマに見えてる？w」「最後しっかり褒めててかわいい」「これは自己肯定感爆上がり！」といった声が寄せられ、中には「私のネイルも見てほしい」という声も！

そんな猫さんの日常の様子が投稿されているのは、TikTokアカウント「ぎずも 」さまです。ぜひ覗いてみてくださいね。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぎずも（@yorinari）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。