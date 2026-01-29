タレントの福留光帆（22歳）が、1月28日放送のラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。放送前に期間限定グループ「DRAW ME」のメンバーと顔を合わせ、「大号泣したの。みんなのことが好きなんだよね」と明かした。



この日は、福留も所属するガールズグループ・DRAW MEから森脇梨々夏と二瓶有加がゲスト出演。福留は二人を呼び込む前に、「朝から記者会見があって。本番に向けたリハーサルをやって、私は合間に大号泣して。3人でご飯を食べに行って、今、ここにいるの」と、多忙な一日の流れを説明した。



共演者の令和ロマン・松井ケムリが大号泣の理由を問うと、福留は「みんなのことが好きなんだよね。本当に、（“1夜限り”というコンセプトのため）1日で終わるのが寂しくなってきちゃって」と回答。ケムリは「じゃあ、もしかしたら今日の放送でも泣いてしまうかもしれませんね。泣いてください、伸びるので」と語り、笑いを誘った。