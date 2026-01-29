眠る赤ちゃんをそばで見守る猫ちゃんたちがとっても優しいと話題になっています。投稿は記事執筆時点で1900回以上再生され、「優しい猫ちゃんたち」「心がぽかぽかになった」といったコメントが寄せられました。

【動画：お昼寝する赤ちゃん→３匹のネコが、優しいまなざしで…まるで本当のお姉ちゃんのように『見守っている光景』】

赤ちゃんを見守るお姉さん猫たち

TikTokアカウント『もちもチッチくん』では、猫たちのやさしい行動が注目を集めています。

投稿には、スヤスヤと眠る赤ちゃんのそばで静かに見守る3匹の猫たちの姿がありました。赤ちゃんを起こさないよう、ほどよい距離を保ちながら見守る様子は、まるで頼もしいお姉さんのよう。穏やかなまなざしからは、やさしさが伝わってきます。

その様子を撮影していた飼い主さんに気づいた猫たちは、今度はカメラの方をちらり。「おいしいおやつ、忘れてないよね？」とでも言いたげな表情を見せたのだとか。飼い主さんも思わず、「あげましょう！いつもありがとうね」と声をかけたそうです。

赤ちゃんを思いやるやさしさと、ちゃっかりした一面の両方が感じられる、心がほっと温まる投稿となっていました。

赤ちゃんと相思相愛！

ほかの投稿では、赤ちゃんと猫ちゃんの微笑ましい関係が伝わる場面も紹介されています。

ある朝、飼い主さんがカメラを回していると、赤ちゃんがそっと猫ちゃんに近づき、そのままギュッと抱きついたのだそうです。突然のハグにもかかわらず、猫ちゃんは嫌がる様子を見せることなく、そのまま受け入れていました。

猫ちゃんへの気持ちがあふれた赤ちゃんは、ニコニコとした表情でもう一度ハグ。猫ちゃんは落ち着いた様子で、穏やかな目を向けていたといいます。

お互いを信頼している様子が感じられる、赤ちゃんと猫ちゃんのやさしいやりとりが印象的な投稿となっていました。

初めての肉球タッチ！

さらに別の投稿では、赤ちゃんと猫ちゃんの穏やかな交流の様子が紹介されています。

この日、赤ちゃんは初めて猫ちゃんの肉球に触れたのだそうです。指先をそっと伸ばし、力を入れないように優しくタッチする姿が印象的でした。突然の出来事にもかかわらず、猫ちゃんは落ち着いた様子で、その行動を受け入れていたといいます。

赤ちゃんと猫ちゃんの間に流れる、やさしくあたたかな時間が伝わってくる投稿となっていました。

冒頭の投稿には、「優しいまなざしが素敵」「幸せ空間すぎる」などのコメントが寄せられ、赤ちゃんと猫ちゃんたちに癒される方が続出しています。

