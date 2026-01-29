「また出費が、、、」お友達の家へ行くたびに増えていく【手土産代】→ 息子の『意外な提案』にハッ

これは筆者自身の体験です。

5歳の息子が友達との交流を通して成長していく中で、親である私も人付き合いや子育ての「ちょうどいい距離感」について考えさせられた出来事がありました。

日々の小さな気づきが、親子の関係にも優しい変化をもたらしてくれたお話です。

お友達の家に遊びに行く時の“ちょっとした悩み”

5歳の息子は、元気いっぱいでお友達と遊ぶのが大好き。公園で走り回るのが楽しいようですが、最近は「Sくんの家に行きたい！」と家遊びも増えてきました。

とはいえ、まだ5歳なので親の私も付き添いが必要。自然とお友達の家に行く時には、毎回ちょっとした手土産を持参するのが習慣になっています。

気遣いが重荷になることも……

最初はちょっとしたクッキーやお煎餅程度だったのが、回数を重ねるうちに「兄弟の分も」「お母さんにも」と思い、子ども用のお菓子に大人用のおやつ、飲み物まで用意するように。



もちろん、どのご家庭も温かく迎えてくれて、親同士のおしゃべりも楽しい時間ではあるのですが。

正直なところ、毎回の出費がじわじわと家計に響いてくるのです。



週に何度も約束があると、「また今週も？」とため息が出ることもあります。



でも「せっかく遊ばせてもらうのだから、ちゃんと用意しないと」と思うと、やめられずにいました。