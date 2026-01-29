毎年恒例“サラ川”ベスト100発表！「デコピンは　きっと俺より　高い飯」泣き笑いの世相反映【100作品全掲載】

第一生命保険は29日、毎年恒例の働く人の本音や日常の一コマをユーモラスに詠み上げる「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」・通称「サラ川」の優秀100句を発表した。

2025年に話題となった、物価高、AI、大谷翔平選手、米不足などをテーマにした5万4302句が寄せられた、珠玉の優秀100句が選ばれた。

2025年ならではの作品としては、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となった「ミャクミャク」に関しては…

ミャクミャクと 続く気配の 物価高

何故だろう？ ミャクミャク見た後 ミスド行く

の2本が選ばれた。

また2025年により身近になった「AI」をテーマにした作品は

AIか？ 志望動機が 皆同じ

感涙の スピーチ書いたの AIです

など8本が選ばれた。

優秀100句のなかから、ベスト10を決める投票はきょうから3月18日まで行われる。

優秀100句は以下の通り。

キャッシュレス 充電無くなり 無一文

チャッピー どこぞの犬と 勘違い

テレビ見て スワイプしてる 三歳児

サンタから 置き配きたと 子がはしゃぎ

古古米と 言われぬように 自己研鑽

物価高 惣菜戦の 午後6時

手かざすも 配車アプリに 先越され

部下のため 送った説教 即いいね！

デジタル化 進めましょうと 手間増える

「どこ行くの？」「推し事です」と 言って去る

パスワード 記録したけど 記憶なし

やめました タバコ義理チョコ 年賀状

俺だって １００まで生きて 国宝に

賃上げも むなしく消える 物価高

NISAより 推しに投資し 笑顔増え

AIか？ 志望動機が 皆同じ

婆ちゃんを 乙女に変える 推しライブ

世の中の うまい話は まずいのよ

春と秋 実感できるは 花粉症

AIに 相談してから 人に聞く

千円で お釣りが来ない ランチ時

席どうぞ 喜ぶべきか 泣くべきか

孫に買う おもちゃの値札 そっと見る

終活が 妻の意向で 就活に

孫来れば 備蓄米から 新米へ

感涙の スピーチ書いたの AIです

寝起きでも よだれまみれも ビジュいいじゃん

古古古米 家事新米の 俺が炊く

定年後 家電の方が よく喋る

デコピンは きっと俺より 高い飯

帰宅後は 役職外れ 部下になる

セルフレジ タッチパネルで 店主呼ぶ

宿題は 五秒でチャッチャと GPT

我が子より イデコ気になる 定年後

君の書く 文書じゃないな AIか？

腹回り あっさり破る 自己ベスト

パスワード 思い出せずに また初期化

昇給が いつも負けてる 値上がりに

挙手したが 肩が上がらず 気付かれず

我が社にも 退社代行 ついに来た

エアコンを つけろと言うが 電気代

パパは、居る？ パパは、いらない 娘 言う

さびしさに アレクサに聞く 今何時

下っ腹 放出したい 備蓄肉

名幹事 お店選びは AIに

気づいたら 子どもの推しが 我が推しに

物を買う 人はいるのに 人足りず

キャッシュレス 増える決済 減る貯金

歩けども 脂肪は減らず 腹が減る

古々々米 待てど暮らせど ここ、来まい

観光地 国内なのに 異邦人

お父さん 話し相手は GPT

夢に見た タワマン買った 夢を見た

昼休み 株と大谷 確認し

調子どう あなたじゃなくて オオタニサン

推し活で 終活しばし 休む祖母

子の疑問 親よりスマホ 答え出す

AIの 頑張ったね！に 涙する

伝説は むかしは河童 いま翔平

娘から 小遣いちょうだい PAYPAYで

寒い冬 風邪はどこから 財布から

米だけは ちやほやされる 新米が

強力な パスワードでも 記憶なし

嗜好品 家にあるのは 試供品

働いて 家族扶養し 俺不要

自販機が 冷たく返す 新紙幣

のばしたい 健康寿命と 顔の皺

我が娘 父に頼らず gemini聞く

家事育児 通勤時には 電池切れ

コメほしい SNSも 食卓も

FIREを 夢見る今は 火の車

遺影にも 加工ほどこし デジタル化

タイパ説く 社長の訓示 1時間

宿題は 父親よりも AIに

子は就活 妻は推し活 俺カツカツ

AIが 妻の肩もち 俺ピンチ

メリクリで 使ったものは メルカリへ

おままごと 疲れてるから ウーバーで

孫の声 スマホ越しでも 花が咲く

大好物 小さくなって リニューアル

体力を つける体力 既になし

晩御飯 おかず一品 薬五種

あの頃な みんながマスク あのコロナ

バッテリー 切れて使えぬ ペイ払い

習い事 子よりも親が 熱入る

コンプラで もう話せない 武勇伝

誤字脱字 不審メールと 疑われ

ロマンスは 昔は神様 今は詐欺

伸びしろが 伸びないうちに 50歳

進捗を 聞かれ固まる 画面ごと

キャッシュレス アプリ開かず タイムロス

寒そうな 脚の心配 する側に

レジ並び セルフと気づき 後ずさる

物価高 晩酌減らし 健康に

父となり 父の背中を また見たい

墓じまい 家系の末路 ハカないよ

朝活で 付かれて昼寝 焦る夜

ポイントを 気にするあまり ついで買い