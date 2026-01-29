毎年恒例“サラ川”ベスト100発表！「デコピンは きっと俺より 高い飯」泣き笑いの世相反映【100作品全掲載】
第一生命保険は29日、毎年恒例の働く人の本音や日常の一コマをユーモラスに詠み上げる「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」・通称「サラ川」の優秀100句を発表した。
2025年に話題となった、物価高、AI、大谷翔平選手、米不足などをテーマにした5万4302句が寄せられた、珠玉の優秀100句が選ばれた。
2025年ならではの作品としては、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となった「ミャクミャク」に関しては…
また2025年により身近になった「AI」をテーマにした作品は
優秀100句のなかから、ベスト10を決める投票はきょうから3月18日まで行われる。
優秀100句は以下の通り。
ミャクミャクと 続く気配の 物価高
キャッシュレス 充電無くなり 無一文
チャッピー どこぞの犬と 勘違い
テレビ見て スワイプしてる 三歳児
サンタから 置き配きたと 子がはしゃぎ
古古米と 言われぬように 自己研鑽
物価高 惣菜戦の 午後6時
手かざすも 配車アプリに 先越され
部下のため 送った説教 即いいね！
デジタル化 進めましょうと 手間増える
「どこ行くの？」「推し事です」と 言って去る
パスワード 記録したけど 記憶なし
やめました タバコ義理チョコ 年賀状
俺だって １００まで生きて 国宝に
賃上げも むなしく消える 物価高
NISAより 推しに投資し 笑顔増え
AIか？ 志望動機が 皆同じ
婆ちゃんを 乙女に変える 推しライブ
世の中の うまい話は まずいのよ
春と秋 実感できるは 花粉症
AIに 相談してから 人に聞く
千円で お釣りが来ない ランチ時
席どうぞ 喜ぶべきか 泣くべきか
孫に買う おもちゃの値札 そっと見る
何故だろう？ ミャクミャク見た後 ミスド行く
終活が 妻の意向で 就活に
孫来れば 備蓄米から 新米へ
感涙の スピーチ書いたの AIです
寝起きでも よだれまみれも ビジュいいじゃん
古古古米 家事新米の 俺が炊く
定年後 家電の方が よく喋る
デコピンは きっと俺より 高い飯
帰宅後は 役職外れ 部下になる
セルフレジ タッチパネルで 店主呼ぶ
宿題は 五秒でチャッチャと GPT
我が子より イデコ気になる 定年後
君の書く 文書じゃないな AIか？
腹回り あっさり破る 自己ベスト
パスワード 思い出せずに また初期化
昇給が いつも負けてる 値上がりに
挙手したが 肩が上がらず 気付かれず
我が社にも 退社代行 ついに来た
エアコンを つけろと言うが 電気代
パパは、居る？ パパは、いらない 娘 言う
さびしさに アレクサに聞く 今何時
下っ腹 放出したい 備蓄肉
名幹事 お店選びは AIに
気づいたら 子どもの推しが 我が推しに
物を買う 人はいるのに 人足りず
キャッシュレス 増える決済 減る貯金
歩けども 脂肪は減らず 腹が減る
古々々米 待てど暮らせど ここ、来まい
観光地 国内なのに 異邦人
お父さん 話し相手は GPT
夢に見た タワマン買った 夢を見た
昼休み 株と大谷 確認し
調子どう あなたじゃなくて オオタニサン
推し活で 終活しばし 休む祖母
子の疑問 親よりスマホ 答え出す
AIの 頑張ったね！に 涙する
伝説は むかしは河童 いま翔平
娘から 小遣いちょうだい PAYPAYで
寒い冬 風邪はどこから 財布から
米だけは ちやほやされる 新米が
強力な パスワードでも 記憶なし
嗜好品 家にあるのは 試供品
働いて 家族扶養し 俺不要
自販機が 冷たく返す 新紙幣
のばしたい 健康寿命と 顔の皺
我が娘 父に頼らず gemini聞く
家事育児 通勤時には 電池切れ
コメほしい SNSも 食卓も
FIREを 夢見る今は 火の車
遺影にも 加工ほどこし デジタル化
タイパ説く 社長の訓示 1時間
宿題は 父親よりも AIに
子は就活 妻は推し活 俺カツカツ
AIが 妻の肩もち 俺ピンチ
メリクリで 使ったものは メルカリへ
おままごと 疲れてるから ウーバーで
孫の声 スマホ越しでも 花が咲く
大好物 小さくなって リニューアル
体力を つける体力 既になし
晩御飯 おかず一品 薬五種
あの頃な みんながマスク あのコロナ
バッテリー 切れて使えぬ ペイ払い
習い事 子よりも親が 熱入る
コンプラで もう話せない 武勇伝
誤字脱字 不審メールと 疑われ
ロマンスは 昔は神様 今は詐欺
伸びしろが 伸びないうちに 50歳
進捗を 聞かれ固まる 画面ごと
キャッシュレス アプリ開かず タイムロス
寒そうな 脚の心配 する側に
レジ並び セルフと気づき 後ずさる
物価高 晩酌減らし 健康に
父となり 父の背中を また見たい
墓じまい 家系の末路 ハカないよ
朝活で 付かれて昼寝 焦る夜
ポイントを 気にするあまり ついで買い