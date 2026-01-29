毎年恒例“サラ川”ベスト100発表！「デコピンは　きっと俺より　高い飯」泣き笑いの世相反映【100作品全掲載】

第一生命保険は29日、毎年恒例の働く人の本音や日常の一コマをユーモラスに詠み上げる「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」・通称「サラ川」の優秀100句を発表した。
2025年に話題となった、物価高、AI、大谷翔平選手、米不足などをテーマにした5万4302句が寄せられた、珠玉の優秀100句が選ばれた。

2025年ならではの作品としては、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となった「ミャクミャク」に関しては…

また2025年により身近になった「AI」をテーマにした作品は

優秀100句のなかから、ベスト10を決める投票はきょうから3月18日まで行われる。

優秀100句は以下の通り。

ミャクミャクと　続く気配の　物価高
キャッシュレス　充電無くなり　無一文
チャッピー　どこぞの犬と　勘違い
テレビ見て　スワイプしてる　三歳児
サンタから　置き配きたと　子がはしゃぎ
古古米と　言われぬように　自己研鑽
物価高　惣菜戦の　午後6時
手かざすも　配車アプリに　先越され
部下のため　送った説教　即いいね！
デジタル化　進めましょうと　手間増える
「どこ行くの？」「推し事です」と　言って去る
パスワード　記録したけど　記憶なし
やめました　タバコ義理チョコ　年賀状
俺だって　１００まで生きて　国宝に
賃上げも　むなしく消える　物価高
NISAより　推しに投資し　笑顔増え
AIか？　志望動機が　皆同じ
婆ちゃんを　乙女に変える　推しライブ
世の中の　うまい話は　まずいのよ
春と秋　実感できるは　花粉症
AIに　相談してから　人に聞く
千円で　お釣りが来ない　ランチ時
席どうぞ　喜ぶべきか　泣くべきか
孫に買う　おもちゃの値札　そっと見る
何故だろう？　ミャクミャク見た後　ミスド行く
終活が　妻の意向で　就活に
孫来れば　備蓄米から　新米へ
感涙の　スピーチ書いたの　AIです
寝起きでも　よだれまみれも　ビジュいいじゃん
古古古米　家事新米の　俺が炊く
定年後　家電の方が　よく喋る
デコピンは　きっと俺より　高い飯
帰宅後は　役職外れ　部下になる
セルフレジ　タッチパネルで　店主呼ぶ
宿題は　五秒でチャッチャと　GPT
我が子より　イデコ気になる　定年後
君の書く　文書じゃないな　AIか？
腹回り　あっさり破る　自己ベスト
パスワード　思い出せずに　また初期化
昇給が　いつも負けてる　値上がりに
挙手したが　肩が上がらず　気付かれず
我が社にも　退社代行　ついに来た
エアコンを　つけろと言うが　電気代
パパは、居る？　パパは、いらない　娘　言う
さびしさに　アレクサに聞く　今何時
下っ腹　放出したい　備蓄肉
名幹事　お店選びは　AIに
気づいたら　子どもの推しが　我が推しに
物を買う　人はいるのに　人足りず
キャッシュレス　増える決済　減る貯金
歩けども　脂肪は減らず　腹が減る
古々々米　待てど暮らせど　ここ、来まい
観光地　国内なのに　異邦人
お父さん　話し相手は　GPT
夢に見た　タワマン買った　夢を見た
昼休み　株と大谷　確認し
調子どう　あなたじゃなくて　オオタニサン
推し活で　終活しばし　休む祖母
子の疑問　親よりスマホ　答え出す
AIの　頑張ったね！に　涙する
伝説は　むかしは河童　いま翔平
娘から　小遣いちょうだい　PAYPAYで
寒い冬　風邪はどこから　財布から
米だけは　ちやほやされる　新米が
強力な　パスワードでも　記憶なし
嗜好品　家にあるのは　試供品
働いて　家族扶養し　俺不要
自販機が　冷たく返す　新紙幣
のばしたい　健康寿命と　顔の皺
我が娘　父に頼らず　gemini聞く
家事育児　通勤時には　電池切れ
コメほしい　SNSも　食卓も
FIREを　夢見る今は　火の車
遺影にも　加工ほどこし　デジタル化
タイパ説く　社長の訓示　1時間
宿題は　父親よりも　AIに
子は就活　妻は推し活　俺カツカツ
AIが　妻の肩もち　俺ピンチ
メリクリで　使ったものは　メルカリへ
おままごと　疲れてるから　ウーバーで
孫の声　スマホ越しでも　花が咲く
大好物　小さくなって　リニューアル
体力を　つける体力　既になし
晩御飯　おかず一品　薬五種
あの頃な　みんながマスク　あのコロナ
バッテリー　切れて使えぬ　ペイ払い
習い事　子よりも親が　熱入る
コンプラで　もう話せない　武勇伝
誤字脱字　不審メールと　疑われ
ロマンスは　昔は神様　今は詐欺
伸びしろが　伸びないうちに　50歳
進捗を　聞かれ固まる　画面ごと
キャッシュレス　アプリ開かず　タイムロス
寒そうな　脚の心配　する側に
レジ並び　セルフと気づき　後ずさる
物価高　晩酌減らし　健康に
父となり　父の背中を　また見たい
墓じまい　家系の末路　ハカないよ
朝活で　付かれて昼寝　焦る夜
ポイントを　気にするあまり　ついで買い