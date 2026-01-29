【きょうから】ケンタッキー“日本生まれ”の『カーネルクリスピー』が2週間限定で半額に アレンジレシピも紹介
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、29日から2月11日の2週間限定で実施する。
1998年の発売から今年で28（にわとり）周年を迎える「カーネルクリスピー」を、通常価格の“半額”で楽しめる「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、2週間限定で実施。
「カーネルクリスピー」は、“天ぷら”をヒントに開発された日本発祥の商品。サクサクとした衣の食感と、にんにく醤油風味の絶妙なハーモニーが特徴の和テイストの骨なしチキンとして親しまれてきた。さっぱりとした鶏むね肉に、にんにくと醤油をベースとした味付けを施し、独自に開発した衣で包んで、店舗で一つひとつ丁寧に揚げている。小麦粉とでん粉の配合にこだわることで、軽やかで心地よいサクサク食感を実現した。
一人での食事はもちろん、家族や友人とのシェアなど、人数やシーンに合わせて楽しめる。また、今回のおトクな機会に、「カーネルクリスピー」の違った味わいを楽しみたいという人には、アレンジレシピとして「親子丼」もおススメ。
■「カーネルクリスピー」でつくる親子丼
サクサク衣の「カーネルクリスピー」が、卵とだしで“ふわとろ和風”に。
【材料（1人分）】
カーネルクリスピー（2ピース）／卵（2個）／玉ねぎ（1／4個）／めんつゆ（3倍）（大さじ1と1／2）／水（100CC）／ごはん（どんぶり1杯）／三ツ葉・刻み海苔（好みで）
【作り方】
（1）オーブントースターでカリッと温めた『カーネルクリスピー』2ピースを一口大に切る。玉ねぎは芯を取り、薄切りにする。三つ葉は3センチ幅に切る。ボウルに卵を割り入れ、混ぜる（溶き卵）。
（2）フライパンに水、めんつゆ、玉ねぎを入れて中火で煮立て、玉ねぎが透き通ったら『カーネルクリスピー』を入れ、さらに1分程煮る。
（3）溶き卵2／3量をまわし入れてフタをし、中火のまま1分程加熱する。残りの卵液をまわし入れ、フタをして10秒ほど加熱する（親子煮）。
（4）器にごはんを盛り、親子煮をのせて三つ葉、刻み海苔をちらす。
