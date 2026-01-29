兵庫県の内部告発問題を巡り、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志被告（５８）（名誉毀損（きそん）罪で起訴）の街頭演説で名誉を傷つけられたとして、丸尾牧県議（６１）が立花被告に損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部は２８日、立花被告に３３０万円の賠償を命じた。

太田敬司裁判長は「演説内容は真実と認められず、デマを用いてでも世論を誘導する意図があった」と認定した。

判決によると、立花被告は知事選に立候補し、選挙期間中の２０２４年１１月２日、同県西宮市で行った街頭演説で、前県西播磨県民局長（２４年７月に死亡）が作成した告発文書について、「丸尾とかが書いたんですって、うそを」などと発言した。

判決は、立花被告の演説について、丸尾氏らが斎藤元彦知事の追い落としを図る陰謀を企てていると主張する内容で、丸尾氏の社会的評価を低下させると指摘。公益性に疑義があり、被告が演説内容を真実だと信用した合理的な根拠はないとした。

その上で、演説はユーチューブで約２９万回視聴され、丸尾氏は多大な精神的苦痛を受けたと言及。立花被告には演説が県民に影響を与える認識があったと推認し、「民主制の過程の根幹である選挙活動で、有権者の判断をゆがめることを辞さない態度が認められ、誠に悪質。憲法が保障する政治活動の自由を乱用した」と非難した。

判決後に記者会見した丸尾氏は「デマだと認定され、納得できる判決。同様の被害を起こさない社会を目指したい」と語った。