フィギュアスケート男子シングルで、第一人者となっているのが21歳のイリア・マリニン選手（アメリカ）。ミラノ・コルティナ五輪は自身初のオリンピックの舞台となります。

その強さは全6種類の4回転ジャンプを駆使したプログラム。去年12月のグランプリファイナルのフリーでは、全6種類7本の4回転ジャンプをすべて出来栄え点（GOE）で加点を獲得。圧巻の内容で3連覇を飾りました。著しい進化を続けるマリニン選手とトリノ五輪金メダルの荒川静香さんが対談しました。

荒川「4回転をあれだけ組み込んだプログラムを滑るには、フィジカル的な強さだけではなく、メンタルの強さ、集中力も必要。どうやってトレーニングをしていますか？」

マリニン「日々の練習で『毎日パーフェクトにこなせるわけではない』という思いで取り組んでいます。練習では全てに取り組みながらも『全てがパーフェクトにいくわけではない』と考えています。常に改善の余地はあると考え、弱点の改善に取り組んでいます。今シーズンのフリーは私にとって個人的かつ感情的なプログラム。改善と成長のプロセス、最高の自分になるための変化を表現しています。誰もがこのプロセスを通じて人生のマイナス要素を排除し、経験したトラウマを克服するべき。これは最高の自分になるための、とても感情的なプログラムです」

荒川「4回転アクセルを挑戦した理由、きっかけは何でしたか？」

マリニン「羽生結弦さんの存在が最大の原動力です。彼が4回転アクセルに挑戦する姿を見て、実現することは可能だと思うようになりました。以来、時間をかけて取り組み、家族と『いつかトライできるかもしれない』と話し、家族と取り組んできたテクニックを信じ続けました。しばらく経ってから釣り竿ハーネスを装着すると、父に『いけるかもしれない』と言ってもらえて、とても興奮したし、さらに取り組むようになりました。4回転アクセルはとても怖いエレメンツです。キレイに安定して成功させた選手はいないので、手本がないから。未知の領域に踏み出すのが怖くて数か月にわたり一度も挑戦しませんでしたが、強い気持ち、自信が持てた時、思い切って挑戦しました。それ以来、私のトレードマークとなっています」

荒川「羽生選手はどんな存在ですか？」

マリニン「彼は氷上でいつも自信に満ち溢れていて、ポジティブかつ力強いエネルギーがあります。彼の滑りはとても軽やかで、洗練されていて、彼の演技の全てにおいて欠点がない誰よりも完璧なスケーターです」

荒川「『4回転の神（クワッド・ゴッド）』の愛称があります。ご自身でつけたと思いますが、いつ頃つけたのですか？」

マリニン「長い話になりますが（笑）。全ての始まりはとても若くて、とても愚かだった頃、13歳の頃だと思います。携帯でインスタグラムを見ていたとき、４回転ジャンプに初成功したので、ユーザーネームを変えたいと思いました。それまでは母のルッツにちなんで。『ルッツの神』や『ルッツボーイ』でした。そこで『4回転の神』という名前を思いつきました。特に深く考えることなく、名前を変えて以来、ずっとそのままです。『4回転の神？1本しか成功していないのに』と言われたこともありました。数か月考えた後、『全ての4回転に挑戦するべきかも。その愛称にふさわしいように』と思うようになりました。それが全ての4回転、さらに4回転アクセルに挑戦する原動力にもなりました」

荒川「オリンピックでかなえたい夢はありますか？」

マリニン「まずオリンピックを経験したいです。他のどの大会とも違ったビッグな大会ですし、他の競技も行われます。私が楽しみなのは、競技者として参加することだけでなく、数百万人以上が見る舞台に立つことや、他の競技の選手たちの人生に触れること。他の競技との共通点や違いについて知ること。オリンピックは絆を深める機会になります」

荒川「オリンピックで金メダルを取るというイメージは湧いていますか？」マリニン「金メダルは見えています。でも両親からは『一歩ずつ進むべき。あまり先を急いではいけない』と言われています。その教えを大事にしています。私の目標はオリンピックでの金メダル獲得と、失敗のない演技を2本滑ることです。そこに向けて確実な道のりを歩みたい。一歩ずつ進んでいけばそれが実現できるかどうかわかるでしょう」