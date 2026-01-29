四つんばいでガレージに侵入も防犯カメラに気づき“直立不動”…“開き直る”犯人　工具8点150万円相当を窃盗　東京・青梅市

東京・青梅市の住宅ガレージで2025年12月28日、深夜に四つんばいで侵入し、工具が盗まれる事件が発生した。

犯人は当初、防犯カメラを避けようと侵入していたが、センサーライトの作動によりカメラの存在に気づくと、開き直ったように堂々と奥へ進み、建築用電動工具など8点を持ち去った。

被害総額は、約150万円相当にのぼるという。

防犯カメラを避けるように四つんばいで侵入

東京・青梅市にある住宅のガレージで、真夜中にカメラが捉えたのは、そろりそろりと四つんばいで侵入する人物。

被害総額、約150万円相当…"工具ドロボー"の一部始終だ。

被害者は、「なんでそんなことするんだろう。考えられない」と話した。

2025年12月28日の午前1時過ぎ、フードをかぶり、懐中電灯を手にしつつ、音を立てないようにして現れた犯人。

すると、画面右上の方をチラ見した。

なぜこのような格好をしているのだろうか。

この人物は、出入り口付近に設置された防犯カメラを意識しているようにも見える。

しかし、センサーライトが反応。

犯人は立ち上がり、直立不動の状態になった。

電動工具や機械など8点が盗まれる

顔を上げた際に、フードの隙間から少しだけ表情も確認できる。

防犯カメラがもう1つあったことに気づいたようだ。

すると開き直ったのか、隠れるのをやめて、堂々と奥へ進んだ。

その数分後、工具が入ったケースを手にして姿を消した。

盗まれたのは、建築作業用の電動工具や機械など8点。

その総額について、被害者は「150万円くらい。仕事用の工具一式を盗まれた。とにかく返してほしい」と話す。

警視庁は窃盗事件とみて、犯人の行方を追っている。

（「イット！」1月28日放送より）