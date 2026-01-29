山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』のスペシャルドラマ「江戸青春篇」の放送日が3月26日、3月27日に決定し、放送終了後にドラマシリーズ「京都決戦篇」がU-NEXTにて独占配信される。あわせて、最新ティザー映像が公開された。

橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作を手がける同名漫画を実写化する本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの生き様を、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。Netflixシリーズ『今際の国のアリス』などを手がけたTHE SEVENの森井輝らがプロデューサーを務め、監督は渡辺一貴が担当する。

主人公の土方歳三を山田裕貴が、そのほか新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じる。さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人が演じ、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。そのほか、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキといった多彩な俳優陣も出演する。

また、会津藩・佐川官兵衛を加治将樹、長州藩・久坂玄瑞を渡辺大知、土佐藩・武市半平太を市川知宏、薩摩藩・中村半次郎を青柳翔、壬生浪士組の島田魁を長田拓郎、佐々木愛次郎を田中偉登、佐伯又三郎を濱正悟、間諜・山崎烝を前田旺志郎が演じる。

ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』ティザー映像 あわせて公開されたティザー映像には、幕末の江戸を舞台に、土方歳三を演じる山田ら新撰組が躍動する姿が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）