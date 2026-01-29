元NHK沖縄放送局キャスターで、昨年末にグラビアデビューしたラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が28日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。

竹中アナは「おはよう 今日は華華天国担当日」とラジオ番組をPRし、近影を投稿した。

竹中アナは、美スタイルの際立つタイトなワンピースを着用。バナナに手を触れ、笑顔を見せている。

この投稿にフォロワーからは「どっちもたわわ」「笑顔可愛いです」「素敵なプロポーション」とコメントが寄せられている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。同局番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気を集めている。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムではふくよかな谷間を披露した“セクシー”な写真を公開し「令和のスイカップ」の見出しが躍った。