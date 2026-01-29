フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が28日までに、インスタグラムを更新。25日に誕生日を迎えたことを報告した。

皆藤アナは「おかげさまでひとつ歳を重ね42歳になりました!いつも本当にありがとうございます」とファンへ感謝を伝え、バースデーケーキを手にしたショットを投稿した。

続けて「当日、写真集の予約イベントに会いに来てくれた皆さんありがとう!!!あの日新幹線や飛行機も大変でしたよね 嬉しい言葉を言っていただきすぎて、なんでこんなに?!と思うくらい!ありがたくて幸せな時間でした」とイベントの感想をつづった。

さらに「イベント後に『緊張してしまって〜』というコメントもチラホラいただいてますが、気持ちをたくさん伝えてくれた方も、話したいことうまく言えなかったという方も、その素敵な人柄や気持ちはちゃんと受け取ってます 嬉しい!!!みんなほんとにありがとう!!」と来場者へ感謝を伝えた。

この投稿にフォロワーからは「永遠のハタチ愛子さん」「奇跡の42歳」「いつまでもカワイイあいちゃん」「いつも若々しくて綺麗」とコメントが寄せられている。