本多スイミングスクール、インスタで第2子誕生を報告 『水ダウ』企画で“奇跡”起こす「嬉しぶき〜」
お笑い芸人の本多スイミングスクール（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。第2子誕生を報告した。本多はTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）でも、第2子誕生を明かし、28日の同番組では“奇跡”を起こした。
【写真】「嬉しぶき〜」小さな子を抱える本多スイミングスクール
本多は「番組でご報告させて頂きましたが、第二子産まれました!!」と投稿。写真では水泳帽をかぶり、上半身裸の本多が小さな子を抱く様子を公開した。
28日の『水曜日のダウンタウン』では、きしたかの・高野による「10メートル高飛び込みリベンジ」を2週続けて放送。終盤、意を決して飛び込んだ高野に、SNS上では「高野が飛んだ！」「いった！」と歓喜の声が広がった。
その喜びも束の間、もうひとつのチャレンジ「紙飛行機×高飛び込みキャッチ100万円チャレンジ」も、本多が紙飛行機をつかんで成功。チームプレーで100万円を勝ち取った。
本多は投稿で「紙飛行機キャッチ出来て、嬉しぶき〜」と結び、写真で高野やみなみかわ、日本一おもしろい大崎が映った撮影の裏側の様子も公開した。
