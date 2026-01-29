¡Ú½÷»ÒÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬¡Ö£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ò²¼¤·¡¢Á´ÆüËÜ¤ò½éÀ©ÇÆ ¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤â´Ó¤¤¤¿¹¶¤á¤Î»ÑÀª
Á´ÆüËÜÂîµå¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¡½÷»Ò¡ÚÄ¥ËÜ¤¬²áµî£²Ç¯¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄºÅÀ¤Ø¡Û
¡¡Âîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ2026Ç¯ÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬¡¢£±·î20Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡½÷»Ò¤ÏÂç²ñ³«Ëë»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×15¤Ë£¶Áª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÎòÂå¶þ»Ø¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡£²áµî£²Ç¯¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÇÎÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¿17ºÐ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¸·¤·¤¤Àï¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÈá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤ò²¼¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÄ¥ËÜ¡¡photo by ¾¾Èø/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡¡Áê¼ê¤È¤Î¹¶ËÉ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¥ËÜ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Î¾¡Éé¤Ë¤âÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿Ëö¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤Ï2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ½÷»ÒÂîµå³¦¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢16ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½÷»ÒÃÄÂÎ¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¹â°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÊÂç²ñ³«Ëë»þ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¡Ë¡£
¡¡2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÄ¥ËÜ¤À¤¬¡¢½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Î¹æ¤¬¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£²áµî£²Ç¯¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ë£°¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
"£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾"¤òÀÀ¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¡¢ÀÐÀî²Â½ã°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿°ìÈÌ¤ÎÉô¤â°ÂÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½ªÈ×¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ½÷»Ò¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤À¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¤ÎÄ¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç½¤Àµ¤ò½Å¤Í¡¢£´¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢£¶²óÀï¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÀï¤Ë¡£¶ì¤·¤¤Å¸³«¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÚÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½÷²¦¡¦ÁáÅÄ¤¬¸«¤»¤¿ÄìÎÏ¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁáÅÄ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï¾®»³¤Á¤ì¡Ê1992Ç¯¤«¤é1997Ç¯¡¿£¶Ï¢ÇÆ¡Ë°ÊÍè¡¢»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜ£´Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÁáÅÄ¤â"½÷²¦"¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢½à·è¾¡¤ÇÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ë¤ò£´¡Ý£²¤ÇÂà¤±¤Æ·è¾¡¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤Ï¡¢²áµî£²Ç¯¤È°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤³¤½¡¢ÁáÅÄ¤¬½ªÈ×¤ÎÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç£·¡Ý11¤ÈÀè¼è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÄ¥ËÜ¤¬½øÈ×¤«¤é£¶Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢11¡Ý£²¤ÇÃ¥¼è¡£´¬¤¹þ¤ß¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÅê¤²¾å¤²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Î¼ïÎà¤ò¼¡¡¹¤ËÊÑ¤¨¤ÆÀï½ÑÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ëÁáÅÄ¤À¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¡£Âè£³¥²¡¼¥à¤â11¡¼£¹¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡²áµî£²ÅÙ¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÁáÅÄ¤ËÄ¹½ê¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿Ä¥ËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÀè¼ê¤ò¼è¤ë¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£Âè£´¥²¡¼¥à¡¢£·¡Ý£¶¤ÈÁáÅÄ¤Ë£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍ×µá¡£Éã¤Ç¤¢¤ëÄ¥ËÜ±§¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÁáÅÄ¤Î¥Õ¥©¥¢Á°¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÂÇ¤Ï»î¹ç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÁáÅÄ¤âÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ä¥Á¥¡¼¥¿¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¶î»È¤·¡¢£µ¡Ý11¤ÇÂè£µ¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¡£Â³¤¯Âè£¶¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¤¬ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤Ç¤¢¤ëYG¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¤¡¢10¡Ý£¶¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÁáÅÄ¤¬°µ´¬¤Î£¶Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÅ¾¡£¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Âîµå¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿ÁáÅÄ¤Î¶Ë¸Â¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÉº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿"Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Î½éÍ¥¾¡"¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ä¥ËÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÂè£·¥²¡¼¥à¡¢£³¡Ý£±¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¶¯¤¤¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤ë¡£¼«¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤Î¥Á¥¡¼¥¿¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÁáÅÄ¤Î¥ß¥É¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸·¤·¤¯ÆÍ¤¡¢¥Õ¥©¥¢Â¦¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶¯ÂÇ¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤éÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤ÁáÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¥Õ¥©¥¢¤Î¶¯ÂÇ¤ò°ìÀÚ´Ë¤á¤Ê¤¤¡£É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¯17ºÐ¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢²áµî£²Ç¯¡¢·è¾¡¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤È·èÊÌ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó10¡Ý£¶¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç·è¤á¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Ä¥ËÜ¤ÏÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ú¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ´¤¦¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÌò³ä¡Û
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ä¥ËÜ¤ÏÂè£¶¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¿´¶¤ò¡¢Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÂè£¶¥²¡¼¥à¤ò¡Ë10¡Ý10¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÉé¤±¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ø¤â¤¦¤³¤Î»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡ØÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹¶¤á¤ÆÉé¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹¶¤á¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸·è¾¡¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂ¤È¤¤¤¦"ÆóÂç´ÇÈÄ"¤¬¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂîµå³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò·Ð¤Æ¤¤¿Ä¥ËÜ¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¶ì¶¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÁ´ÆüËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¥ËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£·»¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬ÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄ¹Ç¯Ã´¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾¡ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡
¡¡ÆüËÜ¤Î»ê¾åÌ¿Âê¤Ç¤¢¤ë"Ãæ¹ñÄ¶¤¨"¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Ëå¤â¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊÃË»ÒÊÔ¡§¾¾Åçµ±¶õ¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂÀï¤Ç¸«¤»¤¿¹Ý¤ÎÀº¿ÀÎÏ¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç²¼¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¤òÏ¢ÇÆ¡ä¡ä¡Ë