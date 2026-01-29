【B-style アズールレーン ヴォロシーロフ 暖雪を景色に・まごころを君に】 発売日：2025年10月頃 価格：38,500円 セール価格：31,483円

楽天ブックスにて、フリーイングのフィギュア「B-style アズールレーン ヴォロシーロフ 暖雪を景色に・まごころを君に」が特別価格で販売されている。セール価格は18%オフの31,483円。

本商品は、「アズールレーン」より、北方連合の軽巡「ヴォロシーロフ」を1/4スケールで再現したフィギュア。温泉地でのワンシーンを描く着せ替え衣装「暖雪を景色に・まごころを君に」を纏った姿で立体化されている。

グラマラスなボディを窮屈にタオルの中へ押し込めたヴォロシーロフをイラストに忠実に再現。タオルパーツには半透明素材を使用し、うっすらと映し出されるヴォロシーロフの美しいボディラインを楽しめる。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.