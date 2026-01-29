横顔が美しいと思う「スターダスト所属」の男性俳優ランキング！ 2位「山崎賢人」を大差で上回る1位は？
大手芸能事務所として有名な「スターダストプロモーション」には、数多くのイケメン俳優が在籍しています。
そこで、All About ニュース編集部は2025年12月18〜22日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×スターダスト男性俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では「横顔」に注目したランキングを紹介します。
それでは、「横顔が美しいと思うスターダスト所属の男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は山崎賢人さんです。山崎さんは、雑誌『ピチレモン』（学研プラス）でメンズモデルを務めた後に2010年から俳優としても活動を開始。これまで、『今際の国のアリス』（Netflix）や映画『キングダム』、『ゴールデンカムイ』など、話題作に次々と出演して人気を得ています。
そんな山崎さんは、2015年、2016年上半期に「ViVi国宝級イケメンランキング」で1位を獲得し殿堂入りを達成。横顔も美しく、多くの人が認めるイケメン俳優として票を集めました。
回答者からは、「『キングダム』の緊迫しているシーンでアップの横顔がとってもかっこよかった」（20代女性／東京都）、「鼻筋や顎のラインが整っていて、横顔がシャープだから」（40代女性／鹿児島県）、「鼻が高くて唇も割と分厚めなので横顔がきれい」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位は横浜流星さんでした。横浜さんは、雑誌『ニコラ』（新潮社）のメンズモデルとして人気となり、『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で俳優デビューを達成。『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）で「トッキュウ4号／ヒカリ役」を演じ、若手イケメン俳優として注目を集めます。
その後は、数多くの作品で主演を務め演技派俳優として大ブレーク。2025年には、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、映画『国宝』、『イクサガミ』（Netflix）といった大ヒット作に出演しています。演技だけでなく美しい顔も注目されることが多く、横顔でも高評価を得ました。
回答者からは、「目鼻立ちが通ってるから横からみると美しい」（40代女性／長崎県）、「鼻筋が通っていて無駄なぜい肉もなく美しいと思う」（60代男性／静岡県）、「鼻筋からフェイスラインまでの輪郭が整っており、横から見たときのシルエットが非常に美しい」（20代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
