見た目がかわいいと思う「徳島県のお土産」ランキング！ 2位「ぶどう饅頭」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが一段と深まり、空気の透明感がいっそう増すこの時期、目にするだけで心が弾むようなステキな手土産との出会いはいかがでしょうか。今回は地域の魅力と「かわいさ」が詰まった逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「徳島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「徳島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ぶどう饅頭（日乃出本店）／39票2位にランクインしたのは、「ぶどう饅頭」です。武道信仰で有名な剣山の参拝客向けに、武道とぶどうをかけて考案された名物。串に刺さった丸くてミルクを練り込んだ紫色の小ぶりな餡の姿は、まさにぶどうの果実そのもののようで、レトロなルックスが長年多くの人に親しまれています。
回答者からは「小さなぶどうみたいな形の丸い饅頭。串に刺さっていて見た目もユニークたがら」（20代女性／千葉県）、「見たことのない色の団子だから、見た目のインパクトがあってレトロな感じがある」（50代男性／愛知県）、「ぶどうのようなのかと思えば串にささっていて、色合いがきれいで目を惹くから」（30代回答しない／愛知県）といった声が集まりました。
1位：マンマローザ（イルローザ）／49票1位に輝いたのは、「マンマローザ」でした。徳島産の牛乳を使用したミルク餡をやさしい生地で包んだ名物です。お母さんの優しさをイメージした、ふっくらと丸みを帯びた白いフォルムが特徴。シンプルながらも温かみのあるビジュアルが「かわいい」と高い支持を集めました。
回答者からは「コロンとした丸みのあるフォルムが可愛い。パッケージもオシャレでお土産で貰ってもオシャレで貰っても嬉しい」（40代女性／北海道）、「ほっぺたみたいに可愛らしくて食べるのがもったいなくなる」（40代男性／岩手県）、「丸みを帯びていてとても可愛らしい見た目だと思う」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
