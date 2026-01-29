ジムニー顔の軽バン！

2025年12月5日から7日まで、インテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。

会場には多彩な車両が並びましたが、ひときわ注目を集めていたのが、株式会社ナニワが手がける新型「JIVERY Precious（ジブリィ プレシャス）」です。どのようなモデルなのでしょうか。

大阪市生野区に本拠を構えるナニワは、車用品の製造販売に加え、オリジナルブランド「MDNマドンナ」シリーズのキャンピングカーを展開。

これまでトヨタ「ハイエース」や日産「キャラバン」といった大型車から軽バンまで幅広く手掛け、ユーザーのライフスタイルに寄り添ったキャンパーを提案してきました。

今回初披露となったジブリィ プレシャスは、スズキ「エブリイ」をベースに「ジムニー」のフロントフェイスを組み合わせた軽キャンピングカー。

ジムニーは軽自動車ながら本格的な四輪駆動性能で知られるスズキの人気SUVで、その力強い顔つきを取り入れることで、アクティブさと温かみを兼ね備えた一台に仕上がっています。特徴について、担当者は以下のように話します。

「このモデルは、今回の大阪モーターショーで初披露になります。

外観は、ジムニーフェイスにカスタムしている点がポイントで、内装はキャメルカラーのシートやサイドの木目調パネルで温かみのある雰囲気を演出しています。

標準装備には天井吊り下げ式エアコン、断熱加工、走行充電システム、2000Wのポータブルバッテリーを備えています。

自転車を積んだり釣りに出かけたりと、アウトドア用途にも幅広く対応できるのも特徴です。

さらにペット見守りカメラをオプションで用意し、ペットと一緒に安心して旅を楽しめる仕様にしました」

外観はジムニー顔のフロントに丸目ヘッドライトとスクエアバンパーを組み合わせ、リフトアップ仕様の足回りにオフロードタイヤを装着。サイドには木目調パネルをあしらい、レトロで温かみのある雰囲気を加えています。

内装はキャメルカラーのシートを基調に木目調パネルを組み合わせ、落ち着いた空間を演出。天井には吊り下げ式12Vクーラーを標準装備し、断熱加工と合わせて季節を問わず快適に過ごせます。

専用ベッドキットを展開すれば約1800mmの就寝スペースを確保でき、カーテンで個室化も可能です。

さらに車内では食事も楽しめるようにテーブルを備えており、ベッド展開時には簡単に取り外せる仕様に。ベッドマット下には収納スペースも設けられ、衣類や小物を整理して収めることができるため、旅先でもすっきりとした空間を保てます。

このほか、2000Wのポータブルバッテリーを標準搭載し、走行充電にも対応。広い荷室は自転車や釣り道具の積載にも十分で、アウトドア派にとって頼もしい仕様です。

価格について担当者は「参考価格は税込500万円のフルカスタムモデルで、ベース車両の選定から内外装の仕上げまで、ユーザーのライフスタイルに合わせた柔軟なカスタムが可能です」と話していました。

※ ※ ※

会場の反響について前出の担当者は以下のように話します。

「お客さまからは、『こんなクルマあったっけ？』と驚きの声が多く寄せられますね。

キャメルカラーのシートや木目調の内装は来場者から特に好評で、ペット連れ旅行を想定した装備にも好評の声をいただいています。

また釣りをされる方、レジャーシーンでお使いいただく方もいらっしゃいます」

ジブリィプレシャスは、旅の楽しみ方を広げる軽キャンピングカーとして、多くの注目を集めていました。