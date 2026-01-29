指定薬物「エトミデート」を使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで逮捕された広島の羽月隆太郎容疑者（２５）が２９日、検察庁へ送検された。

広島県警の施設から移送される際には、約３０人の報道陣が詰めかけた。午前９時２０分頃、移送される際には多くのフラッシュがたかれたが、車の中の様子はうかがい知れなかった。

羽月容疑者は２７日午後５時３２分に広島中央警察署で逮捕。昨年１２月１６日に近接した日時頃、日本国内において指定薬物若干量を自己の体に接収して使用した容疑がかけられている。

昨年１２月１６日に尿の提出を受け、エトミデートの成分が検出されたという。本人は「指定薬物のエトミデートを使った覚えはありません」と否認したが、関係先から吸引器具などが押収されている。

広島の鈴木球団本部長は２８日に会見し、契約解除に関しては「今後のことを見守っていかないといけない」と話すにとどめた。ただ「本人は否定しているが、逮捕の事実がある。野球活動は停止にしたい」とコメント。羽月容疑者のグッズ販売は停止され、広島駅からマツダスタジアムに続く『カープロード』にある羽月容疑者の選手看板も撤去された。

新井監督もコメントを発表。「当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております」と語り、「関係者の皆さま、ファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりおわび申し上げます」と陳謝していた。