BTS・V（ヴィ＝30）の4つのソロ曲が、カナダでゴールド認証を受けた。韓国メディアのスポーツ東亜は29日「Vが、グローバル音源パワーを証明した。北米で意味のある成果を出し続けている」と詳報した。

カナダ・アルバム産業協会ミュージックカナダ（Music Canada）によると、Vの「Christmas Tree」「Slow Dancing」「Love Me Again」「FRI（END）S」が、シングル部門ゴールド認証を獲得した。

ミュージックカナダのシングルゴールド認証は、デジタルダウンロードとシングル販売量を合算して4万ユニット以上を記録した曲に与えられる。

スポーツ東亜は「今回の成果は、Vのソロキャリアが特定の時点や活動の有無と関係なく、地道に消費されているという点で注目される。先立ってVのソロアルバム『Layover』は、日本レコード協会から累積出荷量25万枚以上を記録し、発売1年後にゴールドディスクプラチナ認証を受けている」と報じた。

特に「Christmas Tree」は、21年12月24日に発売された曲で、クリスマスシーズンという高い競争環境の中でも、韓国OSTで初めて米国ビルボードメインシングルチャート「ホット100」79位に入っていた。同時に「ホリデーホット100」55位デビュー、「ホリデーデジタルソングセールス」1位まで記録し、グローバル反響を起こした。

この曲はビルボードが選定した「21世紀最高のクリスマスソング30」に、24年と25年の2年連続で入り、K−POP曲の中で唯一選ばれた。米国メディアのエリートデーリー、英国メディアのエディンバラ・ライブも主要クリスマスソングリストにこの曲を含めた。