井上和『乃木坂工事中』で話した“傘の人”からメッセージ ラジオで紹介「本当にうれしいです！」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、28日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。グループの冠番組『乃木坂工事中』（テレビ東京系）内で紹介していた“傘”にまつわるエピソードで、進展があったことが伝えられた。
【動画】井上和『乃木坂工事中』で話していた“傘の人”とのエピソード
井上は『工事中』内で、昨年9月にテーマパークを訪問した際、雨が降り出したものの、傘を持ってきていなかったため、雨に打たれていたと告白。そこに、家族連れで来ていた中高生くらいの女性ファンが傘を手渡してくれ、ありがたく使ったものの、返せずにいるため、心当たりのある人は番組宛に連絡をしてほしいと呼びかけていた。
同様の内容を『乃木坂46ANN』内でも呼びかけていたが、この日の放送で該当者からメールがきたことが明らかに。「すっごくドキドキしながら、このメールを書いています。私が傘の人ということを伝えさせてください」との書き出しで、「あれからもう4ヶ月になるけれど、今でも夢だったんじゃないかと思っています。今もこれからもずっーと幸せで大切な日です」との思いが記された。
番組では、さまざまなことを考慮して紹介されなかったものの、文面には当事者であることを示す情報が書かれていたようで、井上は「日付もあっているし、どこでお話したかもあっている。私がお話させていただいたのは、あなたよっていう感じなんですけど。絶対確実にこの子なんです。本当にうれしいです！いずれ、なんらかの方法で傘をお返ししたいと思っております」とうれしそうに話していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
