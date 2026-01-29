¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¡¡WBC¹ç½É¤Þ¤Ç¤Ïà·»µ®Ê¬á¤È¤·¤ÆÆ³¤¯¡Ö¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Àè¾è¤êÁÈ¤¬£²£¸Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¶õ¹ÁÆþ¤ê¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë½é½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÏÂçÉñÂæ¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª½Ð¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÎ©¾ì¤Ç·Þ¤¨¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤À¤¬¡Ö¹µ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤È¹µ¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¹¤Í¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÁ´Á³¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯´·¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤È¼ÂÀï´¶³Ð¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡»øÂåÉ½¹ç½É¤Þ¤Ç¤ÎÌó£²½µ´Ö¤Î¸×¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢à·»µ®Ê¬á¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¥É¥é£²¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ã«Ã¼¤«¤é¶µ¤¨¤ò¸ð¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£°ì·³¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¼«¿È¤â£±Ç¯ÌÜ¤Îµ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ¤¤µ¤¯¤ËÃý¤ê¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ú¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼õ¤±¤¿µ¤ÇÛ¤ê¤ò¸åÇÚ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤È¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¼ã¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤â»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¼«Á³ÂÎ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¿¹²¼¤é¤·¤¤½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡