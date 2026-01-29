¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ³ÖÎ¥Ë¡Äî¤Î¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×ºÆ¿³ÀÁµá´þµÑ¤ËÆüÊÛÏ¢¤¬¹³µÄÀ¼ÌÀ¡ÖÃÇ¤¸¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ï1·î28Æü¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤¬¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ³ÖÎ¥Ë¡Äî¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤òÆ±Æü¤Ë´þµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñÄ¹À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ûË¡°ãÈ¿¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤éºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿·èÄê¤ò¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Î·º»öºÛÈ½¤Ë¤è¤ë»à·º¼¹¹Ô¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÇ¤¸¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÓ»ö·ï¤Ï¡¢1952Ç¯7·î¤Ë·§ËÜ¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¤¬»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¡£·º»öºÛÈ½¤Ï·§ËÜ¸©¤ÎÎÅÍÜ½ê¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌË¡Äî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬»à·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢1962Ç¯9·î¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯¤Ë°äÂ²¤¬ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö¶Ë¤á¤Æ¶þ¿«Åª¤ÇÈó¿Í´ÖÅª¤Ê°·¤¤¡×
ÆüÊÛÏ¢¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ³ÖÎ¥Ë¡Äî¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¡¦º¹ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤òº¬ËÜ¤«¤éËÁ¤¹¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë·ûË¡13¾ò¡Ê¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¡Ë¡¢14¾ò1¹à¡ÊÊ¿Åù¸¶Â§¡Ë¡¢37¾ò1¹à¡¦82¾ò1¹à¡ÊºÛÈ½¤Î¸ø³«¸¶Â§¡Ë°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÆÃÓ»ö·ï¤ÎË¡Äî¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤ÎÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¤³¤á¡¢ºÛÈ½´±¡¦¸¡»¡´±¡¦ÊÛ¸î¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÍ½ËÉ°á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇò°á¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ä¹·¤¤òÍú¤¡¢¼êÂÞ¤òÉÕ¤±¤¿¾å¤ÇÄ´½ñ¤ä¾ÚµòÊª¤ò²ÐÈ¤Åù¤Ç°·¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¶Ë¤á¤Æ¶þ¿«Åª¤ÇÈó¿Í´ÖÅª¤Ê°·¤¤¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì¿³¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï¸øÁÊ»ö¼Â¤òÁè¤ï¤º¡¢Å¬Àµ¤Ê·º»öÊÛ¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Î·º»öºÛÈ½¤Ë¤è¤ë»à·º¼¹¹Ô¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡×
ÆüÊÛÏ¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î´þµÑ·èÄê¤Ï¡¢·ûË¡°ãÈ¿¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö³ÎÄêÈ½·è¤Î¾Úµò´Ø·¸Åù¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆºÆ¿³³«»Ï¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ûË¡¾å¤Î¼êÂ³µ¬Äê¤Ï¡¢Å¬Àµ¤Ê»ö¼ÂÇ§Äê¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¸¢Íø¤òÈï¹ð¿Í¤ËÊÝ¾ã¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¢Íø¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»ö¼Â¸íÇ§¤ÎÄ§É½¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¿³¤ÎÌç¸Í¤òÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤Ï¡¢·ûË¡°ãÈ¿¤Î·º»öºÛÈ½¤Ë¤è¤ë»à·º¼¹¹Ô¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÇ¤¸¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»à·ºÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ßµÚ¤Ó¼êÂ³¤Î·ûË¡°ãÈ¿¤òºÆ¿³»öÍ³¤È¤·¤Æµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¤¿ºÆ¿³Ë¡¤Î²þÀµÅù¡¢¤¨¤óºá¤òËÉ»ß¡¦µßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£