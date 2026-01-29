米株価指数先物 時間外で下落 米国のイラン攻撃可能性 投資家心理悪化 米株価指数先物 時間外で下落 米国のイラン攻撃可能性 投資家心理悪化

東京時間09:15現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48994.00（-173.00 -0.35%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6987.75（-19.50 -0.28%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 26115.50（-40.75 -0.16%）



イラン核開発計画制限をめぐる初期協議が進展しなかったことを受け、トランプ米政権はイランへの大規模攻撃を検討している。CNNが報じている。トランプ氏が現在検討している選択肢にはイラン核施設やイラン指導者を狙った米軍の空爆も含まれている。ただ、まだ最終決定を下していない。

