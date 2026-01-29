¥×¥íÌîµå¹Åç¤ÎÁª¼ê¤òÁ÷¸¡¡¡ÌôÊª¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È»ÈÍÑµ¿¤¤
¡¡¹Åç¸©·Ù¤Ï29Æü¡¢»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¥×¥íÌîµå¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÁª¼ê±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¡á¹Åç»ÔÃæ¶è¡á¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ç¼êÂ¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯12·î16Æü¤´¤í¡¢¹ñÆâ¤Ç¼ã´³ÎÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢º£·î27Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»È¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ø·¸Àè¤«¤é¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌôÊª¤ò´Þ¤ó¤À¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸©·Ù¤ÏÆþ¼êÀè¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£