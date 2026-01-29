スピードスケート女子２大会連続メダリストの高木菜那さんが２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。ＮＨＫＥテレ「みいつけた！」に登場する「サボさん」との２ショットをアップし、ファンの反響を呼んだ。

高木さんは「ＮＨＫ Ｅテレ『ウェルカム！よきまるハウス』に出演させていただきました！！」とつづり、「サボさんと写真撮れてめちゃくちゃ嬉しかったです ありがとうございます！！」と記した。

２ショット写真では「私すごいニコニコしてる笑」と満面の笑み。幼児から絶大な人気を誇るキャラクターだけに、フォロワーからは「めちゃかわいい♥」「可愛すぎる」「やっぱり菜那さんの笑顔は元気出ます」「サボさん♥息子が小さい頃一緒に観てたなー」「どんな場所でも馴染むのは才能ですね」「なな、なな、なんでー？いい感じのツーショット」と多くのコメントが集まった。

高木さんはパシュートで２０１８年の平昌五輪で金メダル、２２年の北京五輪で銀メダルを獲得。現役引退後はタレントとして活動し、バス旅などロケ番組で飾らない人柄が視聴者から人気を得ている。

２月に開幕するミラノ・コルティナ五輪では解説も担当する予定となっている。