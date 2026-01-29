決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … 野村不ＨＤ、ＪＣＲファ、ジャフコＧ (1月28日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4113> 田岡化 東Ｓ -24.43 1/28 3Q 22.80
<1850> 南海辰村 東Ｓ -12.89 1/28 3Q 28.92
<4362> 日精化 東Ｐ -11.72 1/28 3Q 1.79
<9551> メタウォータ 東Ｐ -10.21 1/28 3Q 黒転
<4552> ＪＣＲファ 東Ｐ -8.74 1/28 3Q 黒転
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ -8.05 1/28 3Q -13.18
<4366> ダイトーケミ 東Ｓ -7.94 1/28 3Q 11.66
<3850> イントラマト 東Ｓ -7.73 1/28 3Q 273.23
<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -7.45 1/28 3Q -24.91
<7299> フジオーゼ 東Ｓ -6.68 1/28 3Q 20.84
<6807> 航空電子 東Ｐ -6.16 1/28 3Q -42.46
<5279> 日本興業 東Ｓ -5.56 1/28 3Q 71.28
<9698> クレオ 東Ｓ -5.51 1/28 3Q 20.56
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ -4.66 1/28 3Q -20.40
<9818> 大丸エナ 東Ｓ -4.65 1/28 3Q 10.50
<7477> ムラキ 東Ｓ -4.42 1/28 3Q -10.29
<1930> 北陸電工 東Ｐ -3.94 1/28 3Q 16.17
<7278> エクセディ 東Ｐ -3.11 1/28 3Q 7.53
<8706> 極東証券 東Ｐ -2.10 1/28 3Q 6.12
<9733> ナガセ 東Ｓ -2.09 1/28 3Q 60.83
<4367> 広栄化学 東Ｓ -1.77 1/28 3Q 赤転
<1723> 日本電技 東Ｓ -1.08 1/28 3Q 38.13
<8708> アイザワ証Ｇ 東Ｐ -0.93 1/28 3Q -67.03
<9932> 杉本商 東Ｐ -0.79 1/28 3Q -19.11
<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -0.74 1/28 3Q -50.44
<3969> エイトレッド 東Ｓ -0.60 1/28 3Q 2.92
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ -0.44 1/28 本決算 1.44
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース