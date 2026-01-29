―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4113> 田岡化 　　　　東Ｓ 　 -24.43 　　1/28　　　3Q　　　 22.80
<1850> 南海辰村 　　　東Ｓ 　 -12.89 　　1/28　　　3Q　　　 28.92
<4362> 日精化 　　　　東Ｐ 　 -11.72 　　1/28　　　3Q　　　　1.79
<9551> メタウォータ 　東Ｐ 　 -10.21 　　1/28　　　3Q　　　　黒転
<4552> ＪＣＲファ 　　東Ｐ　　 -8.74 　　1/28　　　3Q　　　　黒転

<4832> ＪＦＥシステ 　東Ｓ　　 -8.05 　　1/28　　　3Q　　　-13.18
<4366> ダイトーケミ 　東Ｓ　　 -7.94 　　1/28　　　3Q　　　 11.66
<3850> イントラマト 　東Ｓ　　 -7.73 　　1/28　　　3Q　　　273.23
<6955> ＦＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -7.45 　　1/28　　　3Q　　　-24.91
<7299> フジオーゼ 　　東Ｓ　　 -6.68 　　1/28　　　3Q　　　 20.84

<6807> 航空電子 　　　東Ｐ　　 -6.16 　　1/28　　　3Q　　　-42.46
<5279> 日本興業 　　　東Ｓ　　 -5.56 　　1/28　　　3Q　　　 71.28
<9698> クレオ 　　　　東Ｓ　　 -5.51 　　1/28　　　3Q　　　 20.56
<3231> 野村不ＨＤ 　　東Ｐ　　 -4.66 　　1/28　　　3Q　　　-20.40
<9818> 大丸エナ 　　　東Ｓ　　 -4.65 　　1/28　　　3Q　　　 10.50

<7477> ムラキ 　　　　東Ｓ　　 -4.42 　　1/28　　　3Q　　　-10.29
<1930> 北陸電工 　　　東Ｐ　　 -3.94 　　1/28　　　3Q　　　 16.17
<7278> エクセディ 　　東Ｐ　　 -3.11 　　1/28　　　3Q　　　　7.53
<8706> 極東証券 　　　東Ｐ　　 -2.10 　　1/28　　　3Q　　　　6.12
<9733> ナガセ 　　　　東Ｓ　　 -2.09 　　1/28　　　3Q　　　 60.83

<4367> 広栄化学 　　　東Ｓ　　 -1.77 　　1/28　　　3Q　　　　赤転
<1723> 日本電技 　　　東Ｓ　　 -1.08 　　1/28　　　3Q　　　 38.13
<8708> アイザワ証Ｇ 　東Ｐ　　 -0.93 　　1/28　　　3Q　　　-67.03
<9932> 杉本商 　　　　東Ｐ　　 -0.79 　　1/28　　　3Q　　　-19.11
<8595> ジャフコＧ 　　東Ｐ　　 -0.74 　　1/28　　　3Q　　　-50.44

<3969> エイトレッド 　東Ｓ　　 -0.60 　　1/28　　　3Q　　　　2.92
<8060> キヤノンＭＪ 　東Ｐ　　 -0.44 　　1/28　本決算　　　　1.44

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース